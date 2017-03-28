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Спорт 28.03.2017 19:24

ФИФА дисквалифицировала Месси на четыре отборочных матча ЧМ-2018 за оскорбление помощника рефери

Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) решил отстранить нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси от участия в четырех ближайших матчах квалификационного турнира чемпионата мира 2018 года.

Такое решение принято после рассмотрения инцидента в матче между сборными Аргентины и Чили, который прошел 23 марта в рамках отборочной кампании ЧМ-2018. По ходу той игры Л.Месси высказал оскорбительные слова в адрес помощника рефери.

Первый матч, на который будет применяться санкция в отношении Л.Месси, пройдет во вторник в Боливии, остальные три пройдут на поле Аргентины.

Помимо этого, Л.Месси оштрафован на 10 тыс. швейцарских франков.

В настоящее время сборная Аргентины занимает третье место в южноамериканском отборочном турнире к ЧМ-2018. Набрав в 13 матчах 22 очка, аргентинцы на 7 баллов отстают от лидирующей Бразилии. Четыре лучшие (из 10 участников) команды напрямую попадают на ЧМ, который пройдет в России, сборная, занявшая пятое место, сыграет с представителем Океании.

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Тэги: МИР, ФУТБОЛ, МЕССИ, ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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