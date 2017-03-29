Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.722 EUR   1.8623 RUR   0.0302 GBR   2.1371 TRY   0.4708

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.37 Brent   51.33

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° Завтра 14° 31 Мар 12° 1 Апр

Финансы 29.03.2017 08:16

Доходы Азербайджана в 2017 году от продажи нефти превысят $5 млрд при средней цене в $40 за баррель - Алиев

Доходы Азербайджана в 2017 году от экспорта нефти превысят $5 млрд при средней цене в $40 за баррель, заявил президент Ильхам Алиев.

"В этом году наши доходы от продажи нефти при цене в $40 за баррель превысят $5 млрд", - сказал И.Алиев на республиканском совещании, посвященном развитию хлопководства.

По его словам, госбюджет Азербайджана на 2017 год рассчитан из средней цены нефти в $40 за баррель.

И.Алиев подчеркнул, что нефтяные доходы перенаправляются на развитие других отраслей, в том числе на хлопководство, повышение занятости и улучшения социального благосостояния населения. "Поэтому для меня развитие хлопководства, это в первую очередь, социальный проект. А уже затем экономический проект и проект, который позволяет обеспечить приток валюты в страну", - добавил он.

Глава государства подчеркнул, что в 2017 году проекты в сфере хлопководства позволят создать в республике 200 тыс. новых рабочих мест. "В 2016 году за счет проектов в этой сфере было создано 64 тыс. новых рабочих мест", - сказал И.Алиев.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НЕФТЬ, ДОХОДЫ, ПРОГНОЗ


Похожие новости


Доходы Госнефтефонда Азербайджана в январе-феврале от продажи прибыльной нефти с блока АЧГ составили около $1 млрд Продажа прибыльной нефти Азербайджана с блока АЧГ в 2014г обеспечила 93% поступлений в ГНФАР в рамках PSA Доходы ГНФАР в 2014г от продажи прибыльной нефти и газа Азербайджана превысили 15,6 млрд Власти Нигерии не могут найти следы $50 млрд нефтяных доходов Доходы Госнефтефонда Азербайджана от реализации прибыльной нефти с блока Азери-Чираг-Гюнешли в 2012 году превысили $16,2 млрд

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]