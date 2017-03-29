Доходы Азербайджана в 2017 году от продажи нефти превысят $5 млрд при средней цене в $40 за баррель - Алиев

Доходы Азербайджана в 2017 году от экспорта нефти превысят $5 млрд при средней цене в $40 за баррель, заявил президент Ильхам Алиев.
"В этом году наши доходы от продажи нефти при цене в $40 за баррель превысят $5 млрд", - сказал И.Алиев на республиканском совещании, посвященном развитию хлопководства.
По его словам, госбюджет Азербайджана на 2017 год рассчитан из средней цены нефти в $40 за баррель.
И.Алиев подчеркнул, что нефтяные доходы перенаправляются на развитие других отраслей, в том числе на хлопководство, повышение занятости и улучшения социального благосостояния населения. "Поэтому для меня развитие хлопководства, это в первую очередь, социальный проект. А уже затем экономический проект и проект, который позволяет обеспечить приток валюты в страну", - добавил он.
Глава государства подчеркнул, что в 2017 году проекты в сфере хлопководства позволят создать в республике 200 тыс. новых рабочих мест. "В 2016 году за счет проектов в этой сфере было создано 64 тыс. новых рабочих мест", - сказал И.Алиев.
А.Азизов
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