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Финансы 29.03.2017 09:00

МСК передала страховой портфель Gunay Sigorta

ОАО "Международная страховая компания" (МСК) приняла решение передать действующие страховые договора компании "Gunay Sigorta".

Как сообщалось ранее, ОАО "Международный банк Азербайджана", являющийся единственным акционером МСК, на внеочередном общем собрании акционеров компании 12 октября 2016 года, принял решение о прекращении деятельности страховой компании.

"На основании этого правление МСК приняло решение передать весь действующий страховой портфель компании Gunay Sigorta", - отмечается в объявлении МСК.

Gunay Sigorta" была создана в 1992 году. Акционерами компании являются 3 юридических и 2 физических лица. Уставный капитал компании составляет 5 млн 400,542 тыс. манатов.

А.Азизов

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Тэги: СТРАХОВЩИК, ДОГОВОРА, ПЕРЕДАЧА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]