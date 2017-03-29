Генконсульство Польши в Луцке обстреляли из гранатомета - СМИ

Неизвестные в ночь на среду обстреляли помещение генерального консульства Польши в Луцке, сообщает volyn24.com.

Предположительно был осуществлен обстрел из гранатомета. В крыше помещения образовалась дыра, разбито окно.

"Целились в крайнее окно... Нападение произошло около 00.30. Консул рассказал полиции, что охранники помещения услышали взрыв", - говорится в сообщении.

Судя по величине отверстия в крыше, предполагают, что стреляли из гранатомета или иного "серьезного вооружения".

Вице-консул Польши Кшиштоф Савицки подтвердил факт обстрела. Он также отметил, что в результате инцидента никто не пострадал.

Как сообщил телеканал "112.Украина", правоохранители на месте инцидента обнаружили остатки РПГ-22, а именно заднюю крышку. Предположительно, стреляли с улицы, с заднего двора, и попали в окно последнего этажа.

На момент взрыва в помещении никого не было, поэтому никто не пострадал, хотя этажом ниже находились охранники этого помещения.

По информации телеканала, правоохранители сейчас решают вопрос об открытии уголовного дела по статье "теракт".

На данный момент консульство не работает.