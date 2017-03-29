Генконсульство Польши в Луцке обстреляли из гранатомета - СМИ

Неизвестные в ночь на среду обстреляли помещение генерального консульства Польши в Луцке, сообщает volyn24.com.
Предположительно был осуществлен обстрел из гранатомета. В крыше помещения образовалась дыра, разбито окно.
"Целились в крайнее окно... Нападение произошло около 00.30. Консул рассказал полиции, что охранники помещения услышали взрыв", - говорится в сообщении.
Судя по величине отверстия в крыше, предполагают, что стреляли из гранатомета или иного "серьезного вооружения".
Вице-консул Польши Кшиштоф Савицки подтвердил факт обстрела. Он также отметил, что в результате инцидента никто не пострадал.
Как сообщил телеканал "112.Украина", правоохранители на месте инцидента обнаружили остатки РПГ-22, а именно заднюю крышку. Предположительно, стреляли с улицы, с заднего двора, и попали в окно последнего этажа.
На момент взрыва в помещении никого не было, поэтому никто не пострадал, хотя этажом ниже находились охранники этого помещения.
По информации телеканала, правоохранители сейчас решают вопрос об открытии уголовного дела по статье "теракт".
На данный момент консульство не работает.
Армения обстреляла позиции ВС Азербайджана из 60-миллиметровых минометов – Минобороны
Баку призывает посредников по Карабаху к решительным шагам для урегулирования конфликта – спикер парламента
Лукашенко не собирается выбирать между Азербайджаном и Арменией
Импорт кондиционеров в Азербайджан в январе увеличился в 4 раза
Минтруда Азербайджана объявил тендер на закупку пластиковых карт для изготовления свидетельств соцстрахования
Импорт в Азербайджан минеральных удобрений в январе увеличился в 6 раз
Таможенники Азербайджана изъяли 50 тыс. единиц контрабандных сигарет
Главный режиссер Русского драмтеатра им. С.Вургуна примет участие в учредительном съезде Ассоциации русских театров стран России, СНГ и Балтии
Лучшей игровой картиной Национальной кинопремии "Ника" назван фильм "Рай" Андрея Кончаловского
Президент Алиев открыл ряд объектов в Саатлинском районе
Президент Азербайджана открыл новую подстанцию и автодорогу в Саатлинском районе
Суммарные инвестиции в программы развития регионов Азербайджана составили около 60 млрд манатов - премьер
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
В РИКЦ в Баку прошли семинар для учителей и открытый урок по русскому языку
Киностудия “Нариманфильм” стала партнером Caspian Energy Forum Baku 2017
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»