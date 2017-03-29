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Дальнее зарубежье 29.03.2017 09:18

Официальное письмо-уведомление о начале запуска выхода страны из ЕС подписала премьер Великобритании Тереза Мэй - СМИ

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подписала официальное письмо-уведомление о начале запуска выхода страны из Европейского союза, передает телеканал "Би-би-си".

По информации телеканала, британский постпред при ЕС Тим Барроу доставит в среду около 14:30 по мск письмо-уведомление председателю Европейского совета Дональду Туску.

Ожидается, что Т.Мэй в среду утром сделает заявление для парламента о начале Brexit.

Она пообещает "представлять интересы каждого, кто живет в Великобритании" в ходе переговоров, в том числе граждан ЕС, для которых "страна стала домом". "Это мое сильное желание - добиться самых выгодных условий для каждого человека в этой стране", - приводит телеканал выдержки из речи Т.Мэй, которую она должна будет произнести.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ПРЕМЬЕР, ПИСЬМО, BREXIT


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]