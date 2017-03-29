Официальное письмо-уведомление о начале запуска выхода страны из ЕС подписала премьер Великобритании Тереза Мэй - СМИ

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подписала официальное письмо-уведомление о начале запуска выхода страны из Европейского союза, передает телеканал "Би-би-си".

По информации телеканала, британский постпред при ЕС Тим Барроу доставит в среду около 14:30 по мск письмо-уведомление председателю Европейского совета Дональду Туску.

Ожидается, что Т.Мэй в среду утром сделает заявление для парламента о начале Brexit.

Она пообещает "представлять интересы каждого, кто живет в Великобритании" в ходе переговоров, в том числе граждан ЕС, для которых "страна стала домом". "Это мое сильное желание - добиться самых выгодных условий для каждого человека в этой стране", - приводит телеканал выдержки из речи Т.Мэй, которую она должна будет произнести.