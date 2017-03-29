Фильм Андрея Кончаловского "Рай" был назван лучшей игровой картиной на 30-й Национальной премии кинематографических искусств и наук "Ника", которая прошла во вторник в театре имени Моссовета.
"Это невероятно. Я стоял на сцене здесь 29 лет назад, получая приз за "Асю". (...) Мы делали картину "Рай", потому что тема Холокоста начинает забываться, но эта страниц истории никогда не должна быть нами забыта", - сказал А.Кончаловский. Он также победил в номинации "Лучший режиссер" за ленту "Рай".
Картина "В лучах солнца" Виталия Манского стала лучшим неигровым фильмом.
Тимофей Трибунцев ("Монах и бес") стал лучшим актером, а Юлия Высоцкая ("Рай") - лучшей актрисой.
За роли второго плана наградили Бориса Каморзина ("Монах и бес"), а также Юлию Ауг ("Ученик") и Елену Кореневу ("Ее звали Муму").
Открытием года, по версии премии "Ника", стал режиссёр, сценарист Алексей Красовский ("Коллектор").
За сценарий отметили Юрия Арабова ("Монах и бес").
В номинации "Лучшая операторская работа" статуэтка досталась Максиму Осадчему ("Дуэлянт").
Лауреатом премии в номинации "За честь и достоинство" имени Эльдара Рязанова стал режиссёр Александр Сокуров.
Александр Митта получил спецприз академии "За выдающийся вклад в отечественный кинематограф" имени Алексея Германа.
Спецприз "За вклад в кинематографические науки, критику и образование" вручили Андрею Плахову.
Кроме того, картина "Салам Масква" Павла Бардина удостоилась приза Совета академии "За достижения в телевизионном кинематографе".
Всего на конкурс в этом сезоне было представлено 109 фильмов: 51 игровых, 32 документальных и 26 анимационных.
Национальная кинематографическая премия "Ника" была учреждена в 1987 году Секретариатом Союза кинематографистов СССР. В настоящее время президентом премии является А.Кончаловский.
С начала 1990-х годов победители определяются путём тайного голосования членов Академии кинематографических искусств, в которую входят представители всех кинематографических специальностей.
Победителям премии в каждой номинации вручаются статуэтки крылатой древнегреческой богини Ники (автор - скульптор Сергей Микульский).
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