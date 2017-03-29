Антониу Гуттереш подтвердил, что обнаруженные в центре Демократической республики Конго останки принадлежат инспекторам ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш подтвердил, что обнаруженные в центральной части Демократической республики Конго (ДРК) останки принадлежат инспекторам Всемирной организации, которые пропали без вести в середине марта текущего года.
"Я с глубокой печалью подтверждаю, что останки, обнаруженные миротворцами из Миссии ООН в ДРК 27 марта за пределами города Кананга в провинции Касаи, принадлежат членам группы экспертов по ДРК Майклу Шарпу (США) и Зайде Каталан (Швеция), пропавшим без вести с 12 марта 2017 года", - говорится в заявлении главы ООН.
А.Гутерреш выразил глубокие соболезнования семьям, близким и коллегам погибших сотрудников Организации.
"Мы надеемся, что причина их смерти будет определена после тщательного изучения (останков- ИФ). Я верю, что власти ДРК проведут полное расследование этого инцидента", - отметил генсек ООН.
Он добавил, что Всемирная организация также будет проводить расследование, в том случае, если это окажется преступным действием, ООН "сделает все возможное для обеспечения правосудия".
А.Гутерреш "настоятельно призвал" власти ДРК продолжать поиск четырех конголезских граждан, которые сопровождали М.Шарпа и З.Каталан.
Организация Объединенных Наций будет сотрудничать с властями для того, чтобы продолжить поиски, подчеркнул генсек ООН.
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