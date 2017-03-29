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Дальнее зарубежье 29.03.2017 09:34

Антониу Гуттереш подтвердил, что обнаруженные в центре Демократической республики Конго останки принадлежат инспекторам ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш подтвердил, что обнаруженные в центральной части Демократической республики Конго (ДРК) останки принадлежат инспекторам Всемирной организации, которые пропали без вести в середине марта текущего года.

"Я с глубокой печалью подтверждаю, что останки, обнаруженные миротворцами из Миссии ООН в ДРК 27 марта за пределами города Кананга в провинции Касаи, принадлежат членам группы экспертов по ДРК Майклу Шарпу (США) и Зайде Каталан (Швеция), пропавшим без вести с 12 марта 2017 года", - говорится в заявлении главы ООН.

А.Гутерреш выразил глубокие соболезнования семьям, близким и коллегам погибших сотрудников Организации.

"Мы надеемся, что причина их смерти будет определена после тщательного изучения (останков- ИФ). Я верю, что власти ДРК проведут полное расследование этого инцидента", - отметил генсек ООН.

Он добавил, что Всемирная организация также будет проводить расследование, в том случае, если это окажется преступным действием, ООН "сделает все возможное для обеспечения правосудия".

А.Гутерреш "настоятельно призвал" власти ДРК продолжать поиск четырех конголезских граждан, которые сопровождали М.Шарпа и З.Каталан.

Организация Объединенных Наций будет сотрудничать с властями для того, чтобы продолжить поиски, подчеркнул генсек ООН.

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Тэги: ООН, ГЕНСЕК, КОНГО, ОСТАНКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]