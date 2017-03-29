Никарагуа и Израиль восстанавливают дипотношения - никарагуанский МИД

Никарагуа и Израиль приняли решение о восстановлении дипломатических отношений, говорится в заявлении, распространенном никарагуанским МИД.

"Правительства двух государств придают большое значение восстановлению отношений с целью возобновления совместных действий на благо процветания народов обеих стран и с тем, чтобы вносить вклад в борьбу за мир во всем мире", - указывается в заявлении.

Дипотношения между двумя государствами были прерваны в 2010 году по инициативе Никарагуа после того, как Израиль применил военную силу против международной флотилии, которая направлялась в сектор Газа с гуманитарной помощью.