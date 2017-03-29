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Дальнее зарубежье 29.03.2017 09:45

Никарагуа и Израиль восстанавливают дипотношения - никарагуанский МИД

Никарагуа и Израиль приняли решение о восстановлении дипломатических отношений, говорится в заявлении, распространенном никарагуанским МИД.

"Правительства двух государств придают большое значение восстановлению отношений с целью возобновления совместных действий на благо процветания народов обеих стран и с тем, чтобы вносить вклад в борьбу за мир во всем мире", - указывается в заявлении.

Дипотношения между двумя государствами были прерваны в 2010 году по инициативе Никарагуа после того, как Израиль применил военную силу против международной флотилии, которая направлялась в сектор Газа с гуманитарной помощью.

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Тэги: НИКАРАГУА, ИЗРАИЛЬ, ДИПОТНОШЕНИЯ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]