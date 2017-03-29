Парламент Казахстана приступил к рассмотрению законопроектов о перераспределении президентских полномочий

В мажилис парламента Казахстана поступили законопроекты "О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Казахстана по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти" и "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти", передал корреспондент агентства "Интерфакс-Казахстан".
По словам депутата Нурлана Абдирова, проекты законов разработаны во исполнение поручений главы государства, озвученного им в специальном послании 25 января 2017 года.
"Целью данного законопроекта (поправки в конституционные законы - ИФ-К) является демократизация политической системы, повышение ответственности и эффективности органов исполнительной власти. Основные положения проекта предусматривают перераспределение ряда управленческих полномочий президента, которые могут быть переданы правительству и иным уполномоченным госорганам", - сказал Н.Абдиров на пленарном заседании мажилиса в среду в Астане.
Поправками вносятся изменения и дополнения в конституционные законы "О правительстве", "О президенте" и "О судебной системе и статусе судей".
Поправки в законодательные акты предусматривают перераспределение организационных правовых полномочий президента в области экономики, бюджетного планирования и предпринимательской деятельности. Вносятся изменения и дополнения в 4 кодекса и 22 закона.
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