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СНГ 29.03.2017 10:01

Парламент Казахстана приступил к рассмотрению законопроектов о перераспределении президентских полномочий

В мажилис парламента Казахстана поступили законопроекты "О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Казахстана по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти" и "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти", передал корреспондент агентства "Интерфакс-Казахстан".

По словам депутата Нурлана Абдирова, проекты законов разработаны во исполнение поручений главы государства, озвученного им в специальном послании 25 января 2017 года.

"Целью данного законопроекта (поправки в конституционные законы - ИФ-К) является демократизация политической системы, повышение ответственности и эффективности органов исполнительной власти. Основные положения проекта предусматривают перераспределение ряда управленческих полномочий президента, которые могут быть переданы правительству и иным уполномоченным госорганам", - сказал Н.Абдиров на пленарном заседании мажилиса в среду в Астане.

Поправками вносятся изменения и дополнения в конституционные законы "О правительстве", "О президенте" и "О судебной системе и статусе судей".

Поправки в законодательные акты предусматривают перераспределение организационных правовых полномочий президента в области экономики, бюджетного планирования и предпринимательской деятельности. Вносятся изменения и дополнения в 4 кодекса и 22 закона.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, ПОЛНОМОЧИЯ, ПАРЛАМЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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