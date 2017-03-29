Официальные курсы Центробанка: 1,722 AZN/$1, 1,8623 AZN/1EUR

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 29 марта установил на уровне 1,7220 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 29 марта ЦБА установил на уровне 1,8623 манат/1EUR.
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 29 марта Центробанк определил 0,0302 манат/1RUB.
Н.Аббасова
Армения обстреляла позиции ВС Азербайджана из 60-миллиметровых минометов – Минобороны
Баку призывает посредников по Карабаху к решительным шагам для урегулирования конфликта – спикер парламента
Лукашенко не собирается выбирать между Азербайджаном и Арменией
Таможенники Азербайджана изъяли 50 тыс. единиц контрабандных сигарет
Главный режиссер Русского драмтеатра им. С.Вургуна примет участие в учредительном съезде Ассоциации русских театров стран России, СНГ и Балтии
Лучшей игровой картиной Национальной кинопремии "Ника" назван фильм "Рай" Андрея Кончаловского
Президент Алиев открыл ряд объектов в Саатлинском районе
Президент Азербайджана открыл новую подстанцию и автодорогу в Саатлинском районе
Суммарные инвестиции в программы развития регионов Азербайджана составили около 60 млрд манатов - премьер
Замдиректора Эрмитажа Новиков отправлен под домашний арест по подозрению в особо крупном мошенничестве - Лефортовский суд
С 1 июля 2017 г. штатная численность Вооруженных сил РФ будет доведена до 1,9 млн человек - указ президента
Трамп подозревает в связях с Россией главу предвыборного штаба Клинтон Подесту
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
В РИКЦ в Баку прошли семинар для учителей и открытый урок по русскому языку
Киностудия “Нариманфильм” стала партнером Caspian Energy Forum Baku 2017
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»