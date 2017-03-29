Российские военные за сутки передали жителям Сирии более 24 тонн гумпомощи

В течение суток российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии провел семь гуманитарных акций в провинции Алеппо.
"В городе Алеппо в районах Аль-Фуркан, Аль-Сахур и Шейх-Максуд, в школах Укба Бен Нафи (район Мухаммад-Бек) и Альфинун Насауия (район Халидия), лагере беженцев и в населенном пункте Мембидж (провинция Алеппо) жителям передано 16,8 тонны продуктов питания, 6 тонн питьевой бутилированной воды и 500 продуктовых наборов", - говорится в бюллетене Центра, поступившем в "Интерфакс" в среду.
В Центре отмечают, что за сутки гуманитарную помощь получили 8,1 тыс. жителей. Общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 24,5 тонны.
"В течение суток ООН и партнеры продолжали оказывать медицинскую, психологическую и юридическую помощь САР. Кроме того, продолжаются работы по восстановлению инфраструктуры и обеспечению временным жильем нуждающихся", - говорится в сообщении.
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