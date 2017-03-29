Трамп подозревает в связях с Россией главу предвыборного штаба Клинтон Подесту

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп вновь задался вопросом, почему американские СМИ не сообщают о связях председателя предвыборной кампании Хиллари Клинтон на президентских выборах в США 2016 года Джона Подесты с Россией.

"Почему "Фэйковые Новости" не говорят о связях Подесты с Россией, как об этом сообщает Фокс Ньюс, или деньгах, переданных Россией Клинтон в связи с продажей Uranium (компания Uranium One - ИФ)?", - написал во вторник вечером по местному времени президент у себя в личном микроблоге в "Твиттере".

Ранее Д.Трамп уже предлагал расследовать связи четы Клинтонов с Россией. "Почему комитет палаты представителей по разведке не изучает соглашение Билла и Хиллари, благодаря которому России досталась компания (Uranium One - ИФ)?" - писал он также на своей странице в "Твиттере".

"Деньги, которые Билл получал от России за выступления, идея с "перезагрузкой" отношений (между США и РФ - ИФ) Хиллари, ее восхваления России, или связи бизнеса Подесты с РФ? История о Трампе и России - выдумка!" - отметил Д. Трамп.

24 октября газета Wall Street Jornal написала, что глава предвыборного штаба кандидата в президенты США от Демократической партии Хилари Клинтон Джон Подеста, возможно, не раскрыл в полной мере информацию о своем участии в деятельности производителя жидкого топлива на основе солнечной энергии Joule Unlimited, одним из акционеров которой является "Роснано".

Дж.Подеста, возглавлявший администрацию президента Билла Клинтона, вошел в совет директоров Joule в январе 2011 г, будучи на тот момент главой Центра американского прогресса. В том же году в стартап инвестировало "Роснано", приобретя 6,15% Joule Global Holdings B.V., а глава российской компании Анатолий Чубайс вошел в ее совет директоров.

В 2014 г Дж.Подеста вернулся на госслужбу, став советником Барака Обамы. В его декларации было сказано, что акциями Joule, полученными за работу в совете директоров, Дж.Подеста больше не владеет.

Однако переписка, опубликованная WikiLeaks, свидетельствует о том, что Дж.Подеста перевел свои акции Joule на компанию Leonidio Holdings, зарегистрированную незадолго до этого. Ее адрес совпадает с адресом дочери Дж.Подесты. Счет за юридические услуги, связанные с учреждением Leonidio, получил сам Дж.Подеста.

В следующем году, уже покинув администрацию Белого дома, Дж.Подеста получил еще один счет - от юридической фирмы Steptoe and Johnson, за услуги, оказанные в апреле 2015 г.

Джон Подеста - член демократической партии США от штата Иллинойс, с 1998 года по 2001 занимал пост главы аппарата Белого дома при президенте Билле Клинтоне, с 2014 по 2015 годы - советника президента США Барака Обамы. Во время президентской кампании Х.Клинтон 2016 г. являлся главой ее предвыборного штаба.