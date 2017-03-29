Азербайджан в 2016-2017гг направил $150 млн на закупку сельскохозяйственной техники - Алиев

Азербайджан в 2016-2017гг направил $150 млн на закупку сельскохозяйственной техники, заявил президент Ильхам Алиев.
"В прошлом и текущем году расходы на приобретение сельскохозяйственной техники составили $150 млн", - сказал И.Алиев на республиканском совещании, посвященном развитию хлопководства.
По его словам, за счет этих средств в 2016 году было приобретено 1,8 тыс. единиц сельхозтехники, в том числе 94 хлопкоуборочных комбайна. В 2017 году планируется приобрести 3,811 тыс. единицы техники, включая 209 хлопкоуборочных комбайнов.
"Это реальный вклад государства в развитие хлопководства в Азербайджане. Кроме этого, государство взяло на себя работы по улучшению мелиорации", - добавил он.
И.Алиев подчеркнул, что в 2016 году сбор урожая хлопка в Азербайджане составил около 90 тыс. тонн против 35 тыс. тонн в 2015 году. При этом посевные под хлопок в 2016 году составили 51 тыс. га против 18 тыс. га годом ранее.
Президент добавил, что в 2017 году планируется увеличение посевных под хлопок. "В 2017 году мы планируем собрать 270 тыс. тонн, а общая площадь посевных хлопка составит 136 тыс. га. Урожайность ожидается на уровне 20 центнеров с гектара против 17 центнеров с га в 2016 году", - отметил И.Алиев.
Глава государства подчеркнул, что за счет улучшения системы мелиорации и орошения можно увеличить урожайность хлопка. "Такими мерами мы можем увеличить урожайность к 2020 году до 30 центнеров с гектара и собирать 600 тыс. тонн хлопка. Это реальные цифры", - сказал президент.
А.Азизов
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