Импорт в Азербайджан минеральных удобрений в январе увеличился в 6 раз

Импорт минеральных удобрений в Азербайджан в январе 2017 года составил 13 тыс. 559,2 тонн, что в 6 раз больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате республики.
"Общая стоимость импортированных в страну минеральных удобрений составила $3 млн 505,3 тыс. (рост в 4,2 раза)", - отметили в Госкомстате.
Кроме того, в январе 2017 года в Азербайджан импортировано 1 тыс. 41,4 тыс. тонн цемента и цементного клинкера (спад на 88,9%) на сумму $258,7 тыс. (спад на 66,7%).
По данным статистики, за отчетный период в страну ввезено 22 тыс. 951,9 тонн продукции сталепроката (рост на 45,3%) на $12 млн 964,6 тыс., брусков из черных металлов – 4 тыс. 143,9 тонн (спад на 36,2%) на $3 млн 17,1 тыс., угольников из черных металлов – 1 тыс. 490,2 тонн (спад на 19,9%) на $963,3 тыс., труб из черных металлов – 5 тыс. 827,1 тонн (спад на 70,2%) на $6 млн 942,7 тыс.
Н.Аббасова
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