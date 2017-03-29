Таможенники Азербайджана изъяли 50 тыс. единиц контрабандных сигарет

Таможенные органы обнаружили у гражданина Азербайджана 50 тыс. единиц безакцизных сигарет марки «Manchester» сообщает Государственный таможенный комитет (ГТК).

«50 тыс. единиц контрабандных сигарет марок «Manchester» были обнаружены в багажнике автомобиля гражданина Азербайджана Рагида Аббасова сотрудниками Билясуварского таможенного управления (БТУ)»,- отмечается в информации.

В сообщении отмечается, автомобиль марки «Hyundai Elantra» принадлежащий Р.Аббасову был остановлен на автотрассе Алят-Астара на территории Билясуварского района на основе поступившей в отдел по таможенным правонарушениям БТУ информации о наличии в транспортном средстве крупной партии безакцизных сигарет.

Ф.Исазаде