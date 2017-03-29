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Происшествия 29.03.2017 10:24

Таможенники Азербайджана изъяли 50 тыс. единиц контрабандных сигарет

Таможенные органы обнаружили у гражданина Азербайджана 50 тыс. единиц безакцизных сигарет марки «Manchester» сообщает Государственный таможенный комитет (ГТК).

«50 тыс. единиц контрабандных сигарет марок «Manchester» были обнаружены в багажнике автомобиля гражданина Азербайджана Рагида Аббасова сотрудниками Билясуварского таможенного управления (БТУ)»,- отмечается в информации.

В сообщении отмечается, автомобиль марки «Hyundai Elantra» принадлежащий Р.Аббасову был остановлен на автотрассе Алят-Астара на территории Билясуварского района на основе поступившей в отдел по таможенным правонарушениям БТУ информации о наличии в транспортном средстве крупной партии безакцизных сигарет.

Ф.Исазаде

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Тэги: ТАМОЖНЯ, СИГАРЕТЫ, КОНТРАБАНДА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]