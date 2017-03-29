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СНГ 29.03.2017 10:46

С 1 июля 2017 г. штатная численность Вооруженных сил РФ будет доведена до 1,9 млн человек - указ президента

Президент Владимир Путин внес изменения в указ от 8 июля 2016 г. "О штатной численности Вооруженных Сил Российской Федерации".

Как сообщается на официальном интернет-портал правовой информации, указом президента с 1 июля 2017 г. штатная численность Вооруженных Сил страны устанавливается в количестве 1 млн 903 тыс. 51 единицы, в том числе 1 013 628 военнослужащих".

С 1 января 2017 г. этот показатель был 1 897 694 единиц, в т.ч. 1 013 628 военнослужащих.

Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.

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Тэги: РОССИЯ, АРМИЯ, ШТАТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]