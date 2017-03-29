С 1 июля 2017 г. штатная численность Вооруженных сил РФ будет доведена до 1,9 млн человек - указ президента

Президент Владимир Путин внес изменения в указ от 8 июля 2016 г. "О штатной численности Вооруженных Сил Российской Федерации".
Как сообщается на официальном интернет-портал правовой информации, указом президента с 1 июля 2017 г. штатная численность Вооруженных Сил страны устанавливается в количестве 1 млн 903 тыс. 51 единицы, в том числе 1 013 628 военнослужащих".
С 1 января 2017 г. этот показатель был 1 897 694 единиц, в т.ч. 1 013 628 военнослужащих.
Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.
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