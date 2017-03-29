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СНГ 29.03.2017 13:16

Порошенко потребовал найти виновных в обстреле генконсульства Польши в Луцке

Президент Украины Петр Порошенко осудил обстрел генерального консульства Польши в Луцке Волынской области, сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

"Президент решительно осудил обстрел генерального консульства Польши в Луцке. И поручил правоохранителям срочно принять все меры для расследования этого инцидента и установления виновных", - написал С.Цеголко на своей странице в "Фейсбук" в среду.

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Тэги: УКРАИНА, ПОРОШЕНКО, ГЕНКОНСУЛЬСТВО, ОБСТРЕЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]