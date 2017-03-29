Порошенко потребовал найти виновных в обстреле генконсульства Польши в Луцке

Президент Украины Петр Порошенко осудил обстрел генерального консульства Польши в Луцке Волынской области, сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

"Президент решительно осудил обстрел генерального консульства Польши в Луцке. И поручил правоохранителям срочно принять все меры для расследования этого инцидента и установления виновных", - написал С.Цеголко на своей странице в "Фейсбук" в среду.