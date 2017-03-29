Опубликован проект меморандума о сотрудничестве Молдавии с ЕАЭС

Президент Молдавии Игорь Додон обнародовал проект меморандума о сотрудничестве Кишинева с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), который намерен подписать в начале апреля.

Документ опубликовал пресс-секретарь главы государства Ион Чебан на своей странице в Facebook по поручению И.Додона.

В проекте документа говорится о стремлении "заложить основу для всестороннего сотрудничества сторон, установить диалог в целях обеспечения взаимовыгодного экономического сотрудничества и содействия расширению и диверсификации торговли между государствами - членами ЕАЭС и республикой Молдавия".

Целью сотрудничества определяется "содействие развитию всестороннего взаимодействия для увеличения объемов взаимной торговли и инвестиций, реализации мер, направленных на устранение барьеров, препятствующих развитию торговли и привлечению инвестиций, а также для более тесного сотрудничества по направлениям, представляющим взаимный интерес".

Основными направлениями сотрудничества названы региональная экономическая интеграция, торговая политика, анализ экономического развития и макроэкономической ситуации в государствах, таможенное и техническое регулирование, применение санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер, налоговое регулирование, финансовые рынки и другие отрасли.

Меморандум предполагает создание совместной рабочей группы по взаимодействию. Ее руководство будет осуществляться двумя сопредседателями. На заседания рабочей группы приглашаются представители органов государственной власти государств - членов ЕАЭС. Встречи рабочей группы на уровне сопредседателей будут проводиться не реже одного раза в год.

Проект документа определяет пути развития сотрудничества, порядок применения меморандума. В нем подчеркивается, что "меморандум не является международным договором и не создает для сторон прав и обязательств, регулируемых международным правом".

Накануне президент Молдавии заявил, что меморандум будет подписан в ходе международной конференции, которая состоится 3-4 апреля в Кишиневе. Он также сообщил, что в мае подаст заявку на получение Молдавией статуса наблюдателя в ЕАЭС.

Намерения И.Додона раскритиковали премьер-министр Молдавии Павел Филипп, назвав это необдуманным шагом. По его мнению, подписание меморандума, как и заявка на получение статуса государства-наблюдателя, нецелесообразны, так как это не принесет Молдавии ощутимую экономическую или политическую выгоду.

В ответ, И.Додон назвал позицию премьера "бессознательной и полной противоречий". "У президента есть легитимность и мандат большинства граждан этой страны. И я никому не позволю встать между мной и народом. Меморандум с ЕАЭС будет подписан, и точка", - заявил И.Додон.