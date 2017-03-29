Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.722 EUR   1.8623 RUR   0.0302 GBR   2.1371 TRY   0.4708

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.37 Brent   51.33

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° Завтра 14° 31 Мар 12° 1 Апр

Дальнее зарубежье 29.03.2017 13:47

Послание о начале Brexit будет доставлено главе Евросовета на 10 минут раньше запланированного времени

Глава Европейского совета Дональд Туск получит письмо, инициирующее процедуру выхода Великобритании из Евросоюза, на 10 минут раньше, чем было запланировано изначально, сообщило в среду агентство Ассошиэйтед Пресс.

"Сегодня в 13:20, письмо с сообщением о #Brexit Соединенного Королевства будет передано мне послом Тимом Барроу", - написал Д.Туск на своей страничке в "Твиттере".

Почему принято такое решение, не сообщается.

Западные СМИ отметили, что ранее передача письма о выходе из ЕС, подписанного премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, была назначена на 13:30 по брюссельскому времени (14:30 мск).

Передача письма главе Европейского совета станет официальным началом Brexit - выхода Соединенного Королевства из состава Европейского союза.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БРИТАНИЯ, BREXIT, ПОСЛАНИЕ, ДОСТАВКА


Похожие новости


В Брюсселе официально запущен процесс Brexit Палата лордов Великобритании рассмотрит законопроект о выходе из ЕС Британский премьер передаст в парламент детальный план по выводу страны из ЕС Brexit должен быть осуществлен в полной мере - британский премьер Соглашение о выходе Великобритании из ЕС может быть принято к октябрю 2018, считают в Еврокомиссии Тереза Мэй намерена заверить ЕС в готовности провести Brexit в соответствии с выработанным графиком

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]