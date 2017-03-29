Послание о начале Brexit будет доставлено главе Евросовета на 10 минут раньше запланированного времени

Глава Европейского совета Дональд Туск получит письмо, инициирующее процедуру выхода Великобритании из Евросоюза, на 10 минут раньше, чем было запланировано изначально, сообщило в среду агентство Ассошиэйтед Пресс.

"Сегодня в 13:20, письмо с сообщением о #Brexit Соединенного Королевства будет передано мне послом Тимом Барроу", - написал Д.Туск на своей страничке в "Твиттере".

Почему принято такое решение, не сообщается.

Западные СМИ отметили, что ранее передача письма о выходе из ЕС, подписанного премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, была назначена на 13:30 по брюссельскому времени (14:30 мск).

Передача письма главе Европейского совета станет официальным началом Brexit - выхода Соединенного Королевства из состава Европейского союза.