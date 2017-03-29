Иран и Катар договорились об эвакуации людей из четырех населенных пунктов в Сирии

Правительства Ирана и Катара достигли соглашения, согласно которому мирные жители и боевики смогут эвакуироваться из четырех осажденных городов в провинциях Дамаск и Идлиб, сообщает в среду арабское издание "аль-Масдар".

По его данным, мирные жители и боевики смогут покинуть города Фуа и Кефрайя в провинции Идлибе, а также населенные пункты Мадайя и Забадани в провинции Дамаск.

Ранее власти Турции и Ирана подготовили соглашение, предусматривающее прекращение огня в указанных населенных пунктах и доставку продовольствия в эти населенные пункты.