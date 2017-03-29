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Регион 29.03.2017 14:13

Иран и Катар договорились об эвакуации людей из четырех населенных пунктов в Сирии

Правительства Ирана и Катара достигли соглашения, согласно которому мирные жители и боевики смогут эвакуироваться из четырех осажденных городов в провинциях Дамаск и Идлиб, сообщает в среду арабское издание "аль-Масдар".

По его данным, мирные жители и боевики смогут покинуть города Фуа и Кефрайя в провинции Идлибе, а также населенные пункты Мадайя и Забадани в провинции Дамаск.

Ранее власти Турции и Ирана подготовили соглашение, предусматривающее прекращение огня в указанных населенных пунктах и доставку продовольствия в эти населенные пункты.

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Тэги: СИРИЯ, ИРАН, КАТАР, ДОГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]