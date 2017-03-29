NABUCCO A&C стал партнером Caspian Energy Forum Baku – 2017

ООО «NABUCCO A&C» стал партнером 4-го Международного Caspian Energy Forum-2017 (www.caspianenergyforum.com), ко­торый состоится в Баку 12 апреля 2017 года.

Генеральный директор компании ООО «NABUCCO A&C» Кямаледдин Мансимов подтвердил «готовность поддержать и участ­вовать в Международном Caspian Energy Forum-2017, который пройдет в Baku Boulevard Hotel». «Форум даст толчок для еще большего вложения иностранных инвестиций в ненефтяной сектор Азербайджана. Согласно принятым Президентом Азербайджанской Республи­ки Ильхамом Алиевым дорожным картам планируется активизация деятельности в строительном секторе, а также в секторах ИКТ, ту­ризма, финансов и других направлениях ненефтяной экономики, которым будет посвящена третья сессия форума. Я уверен, что фо­рум станет одним из ключевых этапов обсуждения новых направлений сотрудничества между представителями бизнеса и правитель­ства, что придаст стимул развитию ненефтяного сектора в Азербайджане», - подчеркнул он.

Как заявил первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club (Caspian Business Club) и Caspian American Club Тельман Алиев, «компания NABUCCO A&C зарекомендовала себя на строительном рынке как надеж­ный партнер, является участником Caspian European Club (Caspian Business Club) и Caspian American Club на протяжении долгих лет, а также активно участвует в обсуждениях, проводимых в рамках бизнес-форумов CEIBC».

"NABUCCO A&C" является официальным и эксклюзивным Партнёр-Строителем шведской компании “ASTRON BUILDINGS” на территории Азербайджана. Компания занимает лидирующее положение в сфере строительства. “NABUCCO A&C” успешно осуществ­ляет свою деятельность сразу по нескольким важным направлениям: проектирование, производство, доставка и монтаж полноком­плектных стальных зданий промышленного и коммерческого назначения.

«Важным аспектом, на наш взгляд, является участие в Caspian Energy Forum-2017 представителей правительства, глав круп­ных компаний и организаций, поддерживающих и принимающих активное участие в экономических реформах, проводимых под руко­водством Президента Азербайджана, Председателя Caspian European Club (Caspian Business Club) и Caspian American Club Ильхама Алиева. Мы благодарим Администрацию Президента Азербайджана, всех членов правительства и депутатов Милли Меджлиса, мини­стров, глав госкомитетов, госагентств и госкомпаний, которые положительно отреагировали на нашу просьбу и согласились принять участие в работе форума, посвященном предварительным результатам экономических реформ, а также согласились выступить в каче­стве спикеров и участников обсуждений проблем, вопросов и предложений, которые беспокоят компании, желающие осуществлять свою деятельность в Азербайджане», - подчеркнул Тельман Алиев.

В Caspian Energy Forum-2017 также примут участие еврокомиссары, руководители государственных структур, министерств, ко­митетов и ведомств Азербайджана, стран каспийско-черноморского и балтийского регионов, представители дипломатических и между­народных миссий, аккредитованных в Азербайджанской Республике, а также руководители крупных международных компаний. В це­лом, в работе форума примут участие 500 делегатов из 50 стран мира.

Форум будет состоять из трех сессий. Первая сессия будет посвящена предварительным итогам проводимых экономических реформ, вторая сессия затронет вопросы развития нефтегазового и энергетического секторов стран каспийского региона, третья сес­сия – посвященапроектам,реализуемым в ненефтяном секторе (финансы, транспорт, ИКТ, агропромышленность и туризм) и их про­движению на мировые рынки.

Генеральным спонсором 4-го Международного Caspian Energy Forum-2017 является Azersun Holding, спонсорами - Группа ком­паний «Вейселоглу», Cross Caspian Oil and Gas Logistics LLC, PolyMart и «Научно-Производственная Компания R.I.S.K.», партнерами – ООО «NABUCCO A&C», SINAM, “Нариманфильм”, ООО «Азпетрол Лтд.», ОАО AzMetco и ASE EXPRESS & OCS, DSV.

Регистрация для участия на форуме: http://caspianenergyforum.com/index.php/en/registration