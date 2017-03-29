NABUCCO A&C стал партнером Caspian Energy Forum Baku – 2017
ООО «NABUCCO A&C» стал партнером 4-го Международного Caspian Energy Forum-2017 (www.caspianenergyforum.com), который состоится в Баку 12 апреля 2017 года.
Генеральный директор компании ООО «NABUCCO A&C» Кямаледдин Мансимов подтвердил «готовность поддержать и участвовать в Международном Caspian Energy Forum-2017, который пройдет в Baku Boulevard Hotel». «Форум даст толчок для еще большего вложения иностранных инвестиций в ненефтяной сектор Азербайджана. Согласно принятым Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым дорожным картам планируется активизация деятельности в строительном секторе, а также в секторах ИКТ, туризма, финансов и других направлениях ненефтяной экономики, которым будет посвящена третья сессия форума. Я уверен, что форум станет одним из ключевых этапов обсуждения новых направлений сотрудничества между представителями бизнеса и правительства, что придаст стимул развитию ненефтяного сектора в Азербайджане», - подчеркнул он.
Как заявил первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club (Caspian Business Club) и Caspian American Club Тельман Алиев, «компания NABUCCO A&C зарекомендовала себя на строительном рынке как надежный партнер, является участником Caspian European Club (Caspian Business Club) и Caspian American Club на протяжении долгих лет, а также активно участвует в обсуждениях, проводимых в рамках бизнес-форумов CEIBC».
"NABUCCO A&C" является официальным и эксклюзивным Партнёр-Строителем шведской компании “ASTRON BUILDINGS” на территории Азербайджана. Компания занимает лидирующее положение в сфере строительства. “NABUCCO A&C” успешно осуществляет свою деятельность сразу по нескольким важным направлениям: проектирование, производство, доставка и монтаж полнокомплектных стальных зданий промышленного и коммерческого назначения.
«Важным аспектом, на наш взгляд, является участие в Caspian Energy Forum-2017 представителей правительства, глав крупных компаний и организаций, поддерживающих и принимающих активное участие в экономических реформах, проводимых под руководством Президента Азербайджана, Председателя Caspian European Club (Caspian Business Club) и Caspian American Club Ильхама Алиева. Мы благодарим Администрацию Президента Азербайджана, всех членов правительства и депутатов Милли Меджлиса, министров, глав госкомитетов, госагентств и госкомпаний, которые положительно отреагировали на нашу просьбу и согласились принять участие в работе форума, посвященном предварительным результатам экономических реформ, а также согласились выступить в качестве спикеров и участников обсуждений проблем, вопросов и предложений, которые беспокоят компании, желающие осуществлять свою деятельность в Азербайджане», - подчеркнул Тельман Алиев.
В Caspian Energy Forum-2017 также примут участие еврокомиссары, руководители государственных структур, министерств, комитетов и ведомств Азербайджана, стран каспийско-черноморского и балтийского регионов, представители дипломатических и международных миссий, аккредитованных в Азербайджанской Республике, а также руководители крупных международных компаний. В целом, в работе форума примут участие 500 делегатов из 50 стран мира.
Форум будет состоять из трех сессий. Первая сессия будет посвящена предварительным итогам проводимых экономических реформ, вторая сессия затронет вопросы развития нефтегазового и энергетического секторов стран каспийского региона, третья сессия – посвященапроектам,реализуемым в ненефтяном секторе (финансы, транспорт, ИКТ, агропромышленность и туризм) и их продвижению на мировые рынки.
Генеральным спонсором 4-го Международного Caspian Energy Forum-2017 является Azersun Holding, спонсорами - Группа компаний «Вейселоглу», Cross Caspian Oil and Gas Logistics LLC, PolyMart и «Научно-Производственная Компания R.I.S.K.», партнерами – ООО «NABUCCO A&C», SINAM, “Нариманфильм”, ООО «Азпетрол Лтд.», ОАО AzMetco и ASE EXPRESS & OCS, DSV.
Регистрация для участия на форуме: http://caspianenergyforum.com/index.php/en/registration
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