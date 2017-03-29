В МИД Украины намерены не допустить ухудшения отношений с Польшей

Киеву сейчас необходимо работать над тем, чтобы не допустить ухудшения отношений с Польшей из-за обстрела генерального консульства этой страны в Луцке, заявил первый заместитель министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"Безусловно, каждый такой акт ухудшает наши отношения, и я понимаю, что те, кто это сделал, также это осознают, и именно поэтому это сделали. Наша задача, задача украинского правительства, - не допустить ухудшения отношений с Польшей, я понимаю, что польское правительство также работает в этом направлении", - сказал он журналистам перед заседанием правительства в среду.

По словам В.Пристайко, необходимо гарантировать, что подобный инцидент не повторится.

Он подчеркнул, что отношения с Польшей необходимо вернуть на традиционно высокий уровень.

Как сообщалось, в ночь на 29 марта неизвестные обстреляли помещение Генерального консульства Польши в Луцке, стреляли с улицы с заднего двора и попали в окно последнего этажа.

На момент взрыва в помещении никого не было, поэтому никто не пострадал, хотя этажом ниже находились охранники этого помещения.

Правоохранители решают вопрос об открытии уголовного дела по старье "теракт".

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин возмущен провокацией против генерального консульства Польши.

В связи с инцидентом в польский МИД был вызван посол Украины в Польше Андрей Дещица. А представительство Польши в Киеве вручит ноту протеста украинскому МИД.

Среди версий взрыва в админздании Генконсульства Польши в Луцке, следствие рассматривает и террористический акт, заявила Служба безопасности Украины. По предварительным данным, причиной стал выстрел из гранатомета РПГ-26.

СБУ приложит максимум усилий, чтобы в сжатые сроки установить и задержать виновных. Глава спецслужбы Василий Грицак сообщил послу Польши в Украине Яну Пекло о мерах, предпринимаемых СБУ для раскрытия инцидента.

"Провокации против Республики Польша, которые время от времени случаются в Украине, выгодны только одной стороне - Российской Федерации, почерк которой видно издалека", - говорится в заявлении СБУ.