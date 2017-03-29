Грузия решает вопрос об экстрадиции в Киев экс-замглавы Минэнерго Украины Кирюшина - МВД

Министерство внутренних дел Грузии подтверждает сообщения о задержании в Тбилиси находящегося в международном розыске Интерпола бывшего заместителя министра топлива и энергетики Украины Игоря Кирюшина.
"Сотрудники правоохранительных органов задержали в Тбилисском международном аэропорту гражданина Украины Игоря Кирюшина, 1958 года рождения, разыскиваемого с января 2017 года Интерполом", - говорится в сообщении МВД Грузии.
Задержанному предъявлено обвинение по нескольким статьям УК Украины: злоупотребление служебными полномочиями, хищение государственного имущества, создание криминальной организации.
МВД Грузии сообщает, что в отношении задержанного осуществляются предварительные процедуры по подготовке экстрадиции.
О задержании в Грузии И.Кирюшина накануне вечером в соцсетях сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
По его данным, задержание было произведено еще 25 марта.
"ГСУ ГПУ (Главным следственным управлением Генпрокуратуры - ИФ) осуществляется досудебное расследование уголовного производства в отношении зам министра ТЭК времен Януковича - господина Кирюшина по подозрению в соучастии в завладении преступной организацией под руководством В.Януковича имуществом, принадлежащим ОАО "Укрнафта" и ПАО "Укргазвыдобування", на общую сумму более 2 млрд грн", - написал генпрокурор.
Ю.Луценко отметил, что органы правосудия Грузии приняли решение о временном аресте И.Кирюшина на 90 суток для принятия решения об экстрадиции в Украину.
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