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Дальнее зарубежье 29.03.2017 15:03

Спецпредставитель США положительно охарактеризовал встречу с Аббасом

Спецпредставитель президента США на международных переговорах Джейсон Гринблатт назвал успешными переговоры с главой Палестинской национальной администрации Махмуд Аббасом, которые прошли на полях саммита Лиги арабских государств.

"У меня была очень позитивная встреча с председателем (Палестинской национальной администрации) Аббасом. Продолжили дискуссии о том, как добиться ощутимого прогресса на переговорах между израильтянами и палестинцами", - написал Дж.Гринблатт в среду на своей странице в "Твиттере".

Встреча прошла поздно вечером во вторник.

10 марта президент США Дональд Трамп и М.Аббас провели телефонные переговоры, в ходе которых палестинский лидер выразил готовность к мирному соглашению с Израилем и принял приглашение американского президента приехать в Вашингтон. Визит в США, как ожидается, пройдет в начале апреля.

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Тэги: США, СПЕЦПРЕДСТАВИТЕЛЬ, АББАС, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]