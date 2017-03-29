Спецпредставитель США положительно охарактеризовал встречу с Аббасом

Спецпредставитель президента США на международных переговорах Джейсон Гринблатт назвал успешными переговоры с главой Палестинской национальной администрации Махмуд Аббасом, которые прошли на полях саммита Лиги арабских государств.

"У меня была очень позитивная встреча с председателем (Палестинской национальной администрации) Аббасом. Продолжили дискуссии о том, как добиться ощутимого прогресса на переговорах между израильтянами и палестинцами", - написал Дж.Гринблатт в среду на своей странице в "Твиттере".

Встреча прошла поздно вечером во вторник.

10 марта президент США Дональд Трамп и М.Аббас провели телефонные переговоры, в ходе которых палестинский лидер выразил готовность к мирному соглашению с Израилем и принял приглашение американского президента приехать в Вашингтон. Визит в США, как ожидается, пройдет в начале апреля.