В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погиб 1 и пострадали 6 человек - МВД

Один человек погиб в результате произошедших за минувшие сутки на территории Азербайджана четырех дорожно-транспортных происшествий, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в МВД республики.
В зафиксированных ДТП также пострадали шесть человек.
За сутки на территории республики было зафиксировано 87 преступлений, 33 из которых удалось раскрыть по "горячим следам".
По подозрению в совершении преступлений органы правопорядка задержали 85 человека.
Зафиксировано, в том числе, шесть фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и три факта – с незаконным хранением оружия.
Р.Бабаев
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