Ежедневное выполнение регулярных рейсов Баку-Гянджа требует дополнительно до 5 млн манатов

Переход ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) на ежедневное выполнение рейсов по маршруту Баку-Гянджа-Баку требует дополнительных средств в размере 4-5 млн манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.
«В настоящее время AZAL выполняет рейсы по маршруту Баку-Гянджа-Баку 4 раза в неделю. Этот рейс осуществляется с убытками и для его выполнения в ежедневном режиме необходимо дополнительно 4-5 млн манатов», - отметили в правительстве.
Как сообщалось, стоимость авиабилетов на внутренние направления установлены Тарифным советом Азербайджана и составляют по направлению Баку-Гянджа 56 манатов в одну сторону.
AZAL с 9 января 2017 года прекратил выполнение рейсов по маршруту Баку-Гянджа из-за неэффективности с коммерческой точки зрения, но восстановил их с 15 февраля 2017 года.
Н.Аббасова
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