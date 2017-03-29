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Транспорт и связь 29.03.2017 14:08

Ежедневное выполнение регулярных рейсов Баку-Гянджа требует дополнительно до 5 млн манатов

Переход ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) на ежедневное выполнение рейсов по маршруту Баку-Гянджа-Баку требует дополнительных средств в размере 4-5 млн манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

«В настоящее время AZAL выполняет рейсы по маршруту Баку-Гянджа-Баку 4 раза в неделю. Этот рейс осуществляется с убытками и для его выполнения в ежедневном режиме необходимо дополнительно 4-5 млн манатов», - отметили в правительстве.

Как сообщалось, стоимость авиабилетов на внутренние направления установлены Тарифным советом Азербайджана и составляют по направлению Баку-Гянджа 56 манатов в одну сторону.

AZAL с 9 января 2017 года прекратил выполнение рейсов по маршруту Баку-Гянджа из-за неэффективности с коммерческой точки зрения, но восстановил их с 15 февраля 2017 года.

Н.Аббасова

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Тэги: РЕЙС, ЧАСТОТА, ЗАТРАТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]