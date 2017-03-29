Филиал South Stream Transport B.V. создан в Стамбуле для реализации проекта "Турецкий поток" и координации работ в Турции, сообщил журналистам глава "Газпрома" (MOEX:GAZP) Алексей Миллер.
"На российском участке завершено бурение первого микротоннеля, второй микротоннель готов на 98,5%", - добавил он.
"Это очень важное решение. Таким образом, созданы все условия для начала морской укладки", - сказал А.Миллер.
По словам А.Миллера, проект "находится в активной фазе строительства".
"Продолжаются гидрографические исследования в турецких водах. Завершается работа над Оценкой воздействия на окружающую среду по заключительному участку маршрута "Турецкого потока". Во второй половине текущего года мы приступим к морской укладке газопровода и планируем завершить строительство двух ниток "Турецкого потока" к концу 2019 года", - рассказал он.
Российский участок берегового примыкания газопровода "Турецкий поток" образуют крутые скалистые утесы, возвышающиеся вдоль узкого морского побережья. Для пересечения прибрежной полосы инженерами было разработано техническое решение, которое называется микротоннелирование. Этот способ позволяет обеспечить укладку газопровода без проведения строительных работ на поверхности побережья. После завершения котлованы засыпаются извлеченным из них грунтом и рекультивируются. После окончания строительства нитки газопровода, пролегая глубоко под землей, будут незаметны для местных жителей, - отмечают в "Газпроме".
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