В ЕС рассчитывают на выполнение Кишиневом своих обязательств в рамках соглашения об ассоциации с Евросоюзом

В Европейском союзе ожидают, что обязательства, вытекающие из соглашения об ассоциации ЕС-Молдавия, особенно, что касается зоны свободной торговли, будут полностью выполняться молдавской стороной, заявила Майя Коцьянчич, официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

"Мы работаем над полной реализацией соглашения об ассоциации и надеемся, что Молдавия тоже будет уважать права и обязанности, записанные в этом соглашении об ассоциации", - сказала пресс-секретарь в среду на брифинге в Брюсселе.

Она напомнила, что на этой неделе состоится совет ассоциации ЕС-Молдавия. По ее словам, "государства-партнеры могут иметь отношения с другими партнерами, в частности, с соседними странами".

Представитель Ф.Могерини ушла от прямого ответа на вопрос, совместимо ли участие в соглашении об ассоциации с ЕС с участием в ЕврАзЭС, дискуссия о чем оказалась в центре конфликта президента и премьер-министра Молдавии.

М.Коцьянчич назвала эту ситуацию "очень особенной".

"Вы знаете правила. Вы знаете, каковы обязательства, которые следует уважать, когда их берут в рамках соглашения об ассоциации. Вы не можете делать все, что вам заблагорассудится", - заявила пресс-секретарь.