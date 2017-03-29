Лотерейный монополист Азербайджана увеличил в 2016г чистую прибыль в 1,6 раза

Чистая прибыль ОАО "Азерлотерея" в 2016 году составила 2 млн 691,8 тыс. манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в обществе.

За 2015 год чистая прибыль общества составила 1 млн 655,1 тыс. манатов. Таким образом, "Азерлотерея" в 2016 году увеличила чистую прибыль на 62,6%.

В целом, основной операционный доход "Азерлотерея" в 2016 году составил 33 млн 448,1 тыс. манатов (рост на 20,8%).

Доналоговая прибыль "Азерлотерея" за 2016 год составила 3 млн 364,8 тыс. манатов, выплаты по налогу на прибыль – 673 тыс. манатов.

На 1 января 2017 года активы общества составляют 11 млн 135,4 тыс. манатов (рост на 52,8%), обязательства - 3 млн 777,5 тыс. манатов (рост в 2,3 раза), капитал – 7 млн 357,9 тыс. манатов (рост на 29,5%).

АО "Азерлотерея" создано указом президента Азербайджана 23 ноября 2001 года и ее акционером является министерство экономики. "Азерлотерея" является монополистом на лотерейном рынке Азербайджана. Уставный капитал общества равен 20 тыс. манатов.

А.Азизов