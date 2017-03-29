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Это интересно 29.03.2017 15:29

Нобелевский лауреат по литературе Боб Дилан собрался за премией в Стокгольм

Американский певец, поэт и композитор Боб Дилан получит присужденную ему еще в прошлом году Нобелевскую премию по литературе в предстоящий уик-энд в Стокгольме.

Шведская академия объявила, что встреча с Б.Диланом состоится в выходные в Стокгольме, где он даст два концерта, сообщает Би-би-си.

Всемирно известный музыкант удостоился Нобелевской премии по литературе в октябре прошлого года, однако до сих пор не находил времени, чтобы приехать и получить награду в 8 млн крон ($910 тыс), а также выступить с обязательной Нобелевской лекцией.

На днях Шведская академия предупредила Б.Дилана о том, что он должен до 10 июня выступить с традиционной Нобелевской лекцией, чтобы получить призовые.

По данным академии, музыкант не будет выступать с лекцией вживую, а направит, как ожидается, запись.

По существующим правилам, традиционная Нобелевская лекция может быть представлена в любой форме, в том числе в виде краткого выступления, видеозаписи или даже песни.

Настоящее имя Б.Дилана - Роберт Аллен Циммерман. Он родился в 1941 году в американском штате Миннесота. Его предки - евреи, выходцы из российской империи. Б.Дилан считается культовой фигурой в рок-музыке. Его самыми известными песнями считаются Like a Rolling Stone, Blowin` in the Wind, Knockin`on Heaven`s Door и Mr.Tambourine Man.

Нобелевский комитет присудил ему премию за "создание новых поэтических выражений в великой американской песенной традиции".

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Тэги: ШВЕЦИЯ, ПРЕМИЯ, ДИЛАН


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