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Дальнее зарубежье 29.03.2017 15:30

В Брюсселе официально запущен процесс Brexit

Представитель Великобритании в ЕС Тим Барроу в среду передал послание о запуске Brexit главе Европейского совета Дональду Туску, чем официально инициировал процедуру выхода Великобритании из Евросоюза, сообщает британская телерадиокорпопация Би-би-си.

Ожидается, что позднее Т.Мэй проведет встречу с кабинетом министров, а затем выступит в британском парламенте, где, согласно данным Би-би-си, пообещает парламентариям "представлять интересы каждого, кто живет в Великобритании".

Ожидается, что процедура выхода Соединенного Королевства из Евросоюза продлится два года.

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Тэги: БРИТАНИЯ, BREXIT, ПОСЛАНИЕ, ДОСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]