В Брюсселе официально запущен процесс Brexit

Представитель Великобритании в ЕС Тим Барроу в среду передал послание о запуске Brexit главе Европейского совета Дональду Туску, чем официально инициировал процедуру выхода Великобритании из Евросоюза, сообщает британская телерадиокорпопация Би-би-си.

Ожидается, что позднее Т.Мэй проведет встречу с кабинетом министров, а затем выступит в британском парламенте, где, согласно данным Би-би-си, пообещает парламентариям "представлять интересы каждого, кто живет в Великобритании".

Ожидается, что процедура выхода Соединенного Королевства из Евросоюза продлится два года.