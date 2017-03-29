В Эстонию прибыли французские танки для батальона НАТО

В Эстонию в среду прибыл эшелон с боевой техникой для французского контингента международного батальона НАТО.
Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Сил обороны Эстонии, доставлено 30 единиц боевой техники, в том числе танки Leclerc.
Для вооружения французской части на этой неделе уже были доставлены также БМП VBCI, бронетранспортеры VAB, бронированные внедорожники VBL и армейские грузовики.
В Эстонию начал также прибывать и личный состав французского контингента. На минувшей неделе сюда прибыли первые 50 военнослужащих из 300.
Всего в батальонную боевую группу входит 1200 солдат. Основную часть составляют солдаты Великобритании (более 800 человек), из которых более 200 уже находятся в Эстонии.
На вооружении британского контингента международного батальона НАТО будет более 300 единиц боевой техники, в числе которых танки Challenger 2, Titan и Trojan, самоходные артиллерийские установки AS90 и БМП Warrior. Первые 130 единиц этой техники прибыли морским путем в Эстонию. Британское подразделение не обнародует, сколько конкретных видов боевых машин везет с собой.
Техника союзников будет базироваться в военном городке в Тапа.
Согласно плану, прибытие войск союзников завершится в первой половине апреля. Командовать батальоном будет Великобритания.
Войска прибывают в Эстонию на основании решений Варшавского саммита НАТО 2016 года, согласно которым батальонные боевые группы будут размещены в Латвии, Литве, Эстонии и Польше.
Основополагающий акт России-НАТО предполагает обязательство Альянса не размещать свои силы вдоль российских границ. Тем временем, как заявил 22 сентября замглавы МИД РФ Сергей Рябков, планы Североатлантического альянса о ротационном размещении войск в Восточной Европе означают обход положений Основополагающего акта об отказе от обязательства о постоянном размещении.
"Мы считаем, что трактовка натовцами требований Основополагающего акта, (требующая - ИФ) воздерживаться от постоянного размещения значимых боевых сил и средств, оказывается нарушенной", - сказал С.Рябков.
NABUCCO A&C стал партнером Caspian Energy Forum Baku – 2017
Армения обстреляла позиции ВС Азербайджана из 60-миллиметровых минометов – Минобороны
Баку призывает посредников по Карабаху к решительным шагам для урегулирования конфликта – спикер парламента
Цены на нефть продолжают подъем в среду, Brent подорожала до $51,64 за баррель
Инвестиции в развитие автодорожного сектора Азербайджана в 2016г сократились на 5%
Gilan Holding в 2017г увеличит сбор урожая хлопка в 2,4 раза
Боб Дилан во время гастролей в Стокгольме получит Нобелевскую грамоту и медаль, но не денежное вознаграждение
Нобелевский лауреат по литературе Боб Дилан собрался за премией в Стокгольм
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погиб 1 и пострадали 6 человек - МВД
Президент Алиев открыл ряд объектов в Саатлинском районе
Президент Азербайджана открыл новую подстанцию и автодорогу в Саатлинском районе
Суммарные инвестиции в программы развития регионов Азербайджана составили около 60 млрд манатов - премьер
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»