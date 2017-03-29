Главу госнефтекомпании Киргизии задержали по подозрению в злоупотреблении полномочиями

Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями (ГСБЭП, Финансовая полиция) Киргизии задержала главу крупнейшей государственной нефтедобывающей компании республики "Кыргызнефтегаз" за злоупотребление служебным положением.

Как сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе ГСБЭП, "председатель правления ОАО "Кыргызснефтегаз" Женишбек Жумашев был задержан следственным управлением Финансовой полиции по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных статьями "Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций" и "Присвоение или растрата вверенного имущества" УК Киргизии".

По словам собеседника агентства, в 2014 году ответственные лица "Кыргызнефтегаза" на основе поддельных банковских гарантий, предоставленных российской компанией ООО "Спецсервис" незаконно перечислили на счет последней денежные средства в особо крупном размере за контракт на поставку специальной техники. "При этом специальная техника была получена не в полном объеме", - отметил он.

В 2016 году Генеральная прокуратура Киргизии возбудила в отношении ответственных лиц ОАО "Кыргызнетегаз" и ООО "Спецсервис" уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением, мошенничества и подделки официального документа.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

ОАО "Кыргызнефтегаз" является крупнейшим нефтегазодобывающим предприятием в Киргизии. Ежегодная добыча нефти составляет от 75 тыс. до 80 тыс. тонн. Государству принадлежат свыше 85% акций компании. Компания ведет деятельность на 35 мелких нефтегазовых месторождениях, которые сосредоточены в южных Баткенской и Джалал-Абадской областях республики.