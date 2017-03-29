Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.722 EUR   1.8623 RUR   0.0302 GBR   2.1371 TRY   0.4708

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.37 Brent   51.33

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° Завтра 14° 31 Мар 12° 1 Апр

СНГ 29.03.2017 16:03

Главу госнефтекомпании Киргизии задержали по подозрению в злоупотреблении полномочиями

Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями (ГСБЭП, Финансовая полиция) Киргизии задержала главу крупнейшей государственной нефтедобывающей компании республики "Кыргызнефтегаз" за злоупотребление служебным положением.

Как сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе ГСБЭП, "председатель правления ОАО "Кыргызснефтегаз" Женишбек Жумашев был задержан следственным управлением Финансовой полиции по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных статьями "Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций" и "Присвоение или растрата вверенного имущества" УК Киргизии".

По словам собеседника агентства, в 2014 году ответственные лица "Кыргызнефтегаза" на основе поддельных банковских гарантий, предоставленных российской компанией ООО "Спецсервис" незаконно перечислили на счет последней денежные средства в особо крупном размере за контракт на поставку специальной техники. "При этом специальная техника была получена не в полном объеме", - отметил он.

В 2016 году Генеральная прокуратура Киргизии возбудила в отношении ответственных лиц ОАО "Кыргызнетегаз" и ООО "Спецсервис" уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением, мошенничества и подделки официального документа.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

ОАО "Кыргызнефтегаз" является крупнейшим нефтегазодобывающим предприятием в Киргизии. Ежегодная добыча нефти составляет от 75 тыс. до 80 тыс. тонн. Государству принадлежат свыше 85% акций компании. Компания ведет деятельность на 35 мелких нефтегазовых месторождениях, которые сосредоточены в южных Баткенской и Джалал-Абадской областях республики.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИРГИЗИЯ, НЕФТЕКОМПАНИЯ, ГЛАВА, ЗАДЕРЖАНИЕ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]