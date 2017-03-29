Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.722 EUR   1.8623 RUR   0.0302 GBR   2.1371 TRY   0.4708

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.37 Brent   51.33

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° Завтра 14° 31 Мар 12° 1 Апр

Дальнее зарубежье 29.03.2017 16:21

В Париже после гибели китайца продолжаются протесты, всего задержаны 45 человек

Полиция Франции задержала еще 10 человек в ночь на среду в Париже в ходе протестов и беспорядков, причиной которых стала гибель гражданина КНР от рук полицейских, сообщают французские СМИ.

Таким образом, общее число задержанных после двух ночей беспорядков стали 45 человек.

Всего в ночь на среду на улицы вышли около 400 представителей азиатской общины Парижа. Участники акции скандировали лозунги с критикой полицейских и бросали камни в стражей правопорядка.

Инцидент произошел вечером в минувшее воскресенье, когда наряд полиции приехал на вызов в 19-й округ Парижа после сообщения соседей о якобы семейной ссоре в одной из квартир. По некоторым данным, полицейские ворвались в квартиру мужчины азиатского происхождения, он в свою очередь оказал сопротивление и напал на одного из них с ножницами. Тогда другой сотрудник открыл огонь, смертельно ранив нападавшего, который оказался гражданином КНР.

Однако, по словам родственников убитого, он находился дома с четырьмя детьми и собирался с помощью ножниц разделать рыбу, когда полицейские вышибли дверь. Родственники заявили, что никакой семейной ссоры не было.

Кроме того, адвокат семьи Кальвэн Жоб заявил, что сотрудник полиции начал стрелять без предупреждения.

В свою очередь власти КНР призвали Францию обеспечить защиту и безопасность граждан Китая, находящихся на территории этой страны.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, ПАРИЖ, ПРОТЕСТЫ, ЗАДЕРЖАНИЯ


Похожие новости


Вокруг Эйфелевой башни планируют возвести прозрачную пуленепробиваемую стену за 20 млн евро - СМИ Французский военный у музея Лувр в Париже открыл огонь по напавшему на него с ножом мужчине В парижском отеле ограбили Ким Кардашьян Парижские музеи Лувр и Орсэ возобновили работу Террористические атаки в Париже привели к гибели более 150 человек Пожар на севере Парижа унес жизни 8 человек

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]