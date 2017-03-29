В Париже после гибели китайца продолжаются протесты, всего задержаны 45 человек

Полиция Франции задержала еще 10 человек в ночь на среду в Париже в ходе протестов и беспорядков, причиной которых стала гибель гражданина КНР от рук полицейских, сообщают французские СМИ.
Таким образом, общее число задержанных после двух ночей беспорядков стали 45 человек.
Всего в ночь на среду на улицы вышли около 400 представителей азиатской общины Парижа. Участники акции скандировали лозунги с критикой полицейских и бросали камни в стражей правопорядка.
Инцидент произошел вечером в минувшее воскресенье, когда наряд полиции приехал на вызов в 19-й округ Парижа после сообщения соседей о якобы семейной ссоре в одной из квартир. По некоторым данным, полицейские ворвались в квартиру мужчины азиатского происхождения, он в свою очередь оказал сопротивление и напал на одного из них с ножницами. Тогда другой сотрудник открыл огонь, смертельно ранив нападавшего, который оказался гражданином КНР.
Однако, по словам родственников убитого, он находился дома с четырьмя детьми и собирался с помощью ножниц разделать рыбу, когда полицейские вышибли дверь. Родственники заявили, что никакой семейной ссоры не было.
Кроме того, адвокат семьи Кальвэн Жоб заявил, что сотрудник полиции начал стрелять без предупреждения.
В свою очередь власти КНР призвали Францию обеспечить защиту и безопасность граждан Китая, находящихся на территории этой страны.
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