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Дальнее зарубежье 29.03.2017 15:35

Пять человек погибли в результате взрыва бомбы в автобусе в сирийском Хомсе

Пять человек стали жертвами взрыва бомбы, которая была заложена в автобусе в городе Хомс на западе Сирии, сообщают в среду западные СМИ.

Еще семь человек пострадали.

СМИ напоминают, что большую часть Хомса контролируют сирийские правительственные силы за исключением одного из городских районов. Из этого района идет эвакуация оппозиционеров и членов их семей, которая осуществляется в рамках договоренностей между Дамаском и повстанцами.

а выхода Соединенного Королевства из Евросоюза продлится два года.

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Тэги: СИРИЯ, АВТОБУС, ВЗРЫВ, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]