Пять человек стали жертвами взрыва бомбы, которая была заложена в автобусе в городе Хомс на западе Сирии, сообщают в среду западные СМИ.

Еще семь человек пострадали.

СМИ напоминают, что большую часть Хомса контролируют сирийские правительственные силы за исключением одного из городских районов. Из этого района идет эвакуация оппозиционеров и членов их семей, которая осуществляется в рамках договоренностей между Дамаском и повстанцами.

а выхода Соединенного Королевства из Евросоюза продлится два года.