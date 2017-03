Боб Дилан во время гастролей в Стокгольме получит Нобелевскую грамоту и медаль, но не денежное вознаграждение

Постоянный секретарь Шведской академии наградит американского автора и исполнителя Боба Дилана Нобелевской премией по литературе во время его гастролей в Швеции 1 и 2 апреля, однако исполнитель не получит денежное вознаграждение, сообщил в среду информационный портал The Local.

"Академия передаст Б.Дилану Нобелевскую грамоту и Нобелевскую медаль, а также поздравит его с получением Нобелевской премии по литературе", - написала в своем блоге постоянный секретарь академии Сара Даниус.

"Это будет скромная церемония без прессы, на которой будут присутствовать только Б.Дилан и представители академии - все в соответствии с пожеланиями Б.Дилана", - добавила она.

Ранее сообщалось, что лауреат Нобелевской премии, американский автор и исполнитель Б.Дилан не изъявил намерения выступать с традиционной Нобелевской лекцией, необходимой для получения денежной премии в 8 млн.шведских крон (840 тыс. евро).

"Ни одна Нобелевская лекция не запланирована на эти выходные", - заявил представитель Шведской академии.

С.Даниус подтвердила эту информацию и сообщила, что не располагает информацией о планах лауреата на ближайшее будущее.

Ранее сообщалось, что Б.Дилан был осведомлен о необходимости выступления с лекцией до 10 июня этого года для получения денежной премии, а также о том, что он останется Нобелевским лауреатом, вне зависимости от его дальнейших решений.

13 октября прошлого года Нобелевский комитет присудил Б.Дилану премию по литературе за "создание новых поэтических выражений в великой американской песенной традиции".

Музыкант не присутствовал на церемонии награждения, и какое-то время игнорировал звонки из академии.

Позже он направил в Шведскую академию благодарственное письмо, в котором в том числе выразил удивление в связи с присуждением ему премии.

"Никогда в жизни я не задавался вопросом, являются ли мои песни литературой, - написал он, - Если бы кто-то сказал мне, что у меня есть даже малейший шанс получить Нобелевскую премию, я бы подумал, что мои шансы на это также велики, как шансы постоять на Луне".

Б.Дилан - американский поэт и музыкант. Он считается культовой фигурой в рок-музыке. Его самыми известными песнями считаются Like a Rolling Stone, Blowin` in the Wind, Knockin` on Heaven`s Door и Mr.Tambourine Man.