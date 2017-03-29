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СНГ 29.03.2017 16:27

Путин освободил Матюшкина от должности уполномоченного РФ при суде в Страсбурге

Георгий Матюшкин освобожден от должности уполномоченного РФ при Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

Соответствующее распоряжение содержится в указе президента РФ, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

"Освободить от занимаемой должности (...) Матюшкина Георгия Олеговича, уполномоченного РФ при Европейском суде по правам человека - заместителя министра юстиции РФ", - говорится в указе.

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Тэги: РОССИЯ, ЕСПЧ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ, ОТСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]