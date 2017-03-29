Путин освободил Матюшкина от должности уполномоченного РФ при суде в Страсбурге

Георгий Матюшкин освобожден от должности уполномоченного РФ при Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

Соответствующее распоряжение содержится в указе президента РФ, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

"Освободить от занимаемой должности (...) Матюшкина Георгия Олеговича, уполномоченного РФ при Европейском суде по правам человека - заместителя министра юстиции РФ", - говорится в указе.