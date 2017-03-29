Противоречия между арабскими лидерами способствуют росту терроризма в регионе - генсек ООН

Генсек ООН Антониу Гутерриш предупредил арабских лидеров, что их внутренние противоречия открывают доступ для зарубежного вмешательства, способствуют росту терроризма и усилению этноконфессиональных разделений, сообщает в среду агентство Ассошиэйтед Пресс.

Выступая на открытии саммита Лиги арабских государств в столице Иордании Аммане, генсек ООН отметил, что в ходе борьбы с терроризмом, "любой успех будет эфемерным" без политического решения военного конфликта в Сирии.

По его словам, сирийцам должно быть дано право самим определять дальнейшую судьбу.

А.Гутерриш сказал, что попытки урегулирования конфликтов в Сирии, Йемене и Ливии "не должны нас (международное сообщество - ИФ) отвлекать от излечения давно открытой раны в регионе - бедственного положения палестинского народа".