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Дальнее зарубежье 29.03.2017 16:45

Противоречия между арабскими лидерами способствуют росту терроризма в регионе - генсек ООН

Генсек ООН Антониу Гутерриш предупредил арабских лидеров, что их внутренние противоречия открывают доступ для зарубежного вмешательства, способствуют росту терроризма и усилению этноконфессиональных разделений, сообщает в среду агентство Ассошиэйтед Пресс.

Выступая на открытии саммита Лиги арабских государств в столице Иордании Аммане, генсек ООН отметил, что в ходе борьбы с терроризмом, "любой успех будет эфемерным" без политического решения военного конфликта в Сирии.

По его словам, сирийцам должно быть дано право самим определять дальнейшую судьбу.

А.Гутерриш сказал, что попытки урегулирования конфликтов в Сирии, Йемене и Ливии "не должны нас (международное сообщество - ИФ) отвлекать от излечения давно открытой раны в регионе - бедственного положения палестинского народа".

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Тэги: ООН, ГЕНСЕК, БЛИЖВОСТОК, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]