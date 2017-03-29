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Транспорт и связь 29.03.2017 16:04

Инвестиции в развитие автодорожного сектора Азербайджана в 2016г сократились на 5%

Инвестиции на поддержание и развитие автомобильных дорог Азербайджана в 2016 году составили 1 млрд 127,9 млн манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

В 2015 году в развитие дорожного сектора Азербайджана было направлено инвестиций в размере 1 млрд 184 млн манатов. Таким образом, объем инвестиций, вложенных на эти цели в 2016 году, снизился на 4,7%.

Из общего объема инвестиций, направленных на поддержание и развитие дорожного сектора в 2016 году, 279,2 млн манатов составили средства, выделенные из целевого бюджетного фонда «Автомобильные дороги» и инвестиции на автомобильные дороги Баку, 304,5 млн манатов – внутренние инвестиции, 393,8 млн манатов – и иностранные кредитные средства и связанные с ними инвестиции на сумму 150,4 млн манатов из доли Азербайджана.

«В 2016 году в стране была осуществлена реконструкция 880 км автомобильных дорог, в том числе 323,5 км дорог республиканского значения, 463,6 км дорог местного значения и 92,9 км дорог в Баку", - отметили в правительстве.

Кроме этого, за отчетный год были построено 14 мостов, 6 пешеходных переходов, отремонтировано 8 мостов и 1 пешеходный переход.

В рамках подписанных президентом Азербайджана 48 распоряжений на реконструкцию и ремонт сельских автомобильных дорог в 2016 году было выделено 193 млн манат. Работы, выполненные за счет этих средств, охватили 356 населенных пунктов, в которых проживают 2 млн человек.

Н.Аббасова

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Тэги: АВТОДОРОГИ, РАЗВИТИЕ, ИНВЕСТИЦИИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]