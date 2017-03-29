Благодаря Brexit ЕС стал сплоченнее - Туск

Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил в среду, что несмотря на запуск процесса выхода Великобритании из состава ЕС (Brexit) остальные страны-члены союза стали более сплоченными и твердыми в решениях.

"Парадоксально, но в Brexit есть нечто позитивное. Brexit сделал нас - сообщество 27 стран - более решительным и более единым, чем раньше", - сказал он, выступая перед журналистами в Брюсселе.