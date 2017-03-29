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Дальнее зарубежье 29.03.2017 17:02

Благодаря Brexit ЕС стал сплоченнее - Туск

Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил в среду, что несмотря на запуск процесса выхода Великобритании из состава ЕС (Brexit) остальные страны-члены союза стали более сплоченными и твердыми в решениях.

"Парадоксально, но в Brexit есть нечто позитивное. Brexit сделал нас - сообщество 27 стран - более решительным и более единым, чем раньше", - сказал он, выступая перед журналистами в Брюсселе.

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Тэги: ТУСК, BREXIT, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]