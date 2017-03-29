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СНГ 29.03.2017 17:19

Путин освободил Нилова от должности главы Госавтоинспекции

Глава Госавтоинспекции Виктор Нилов освобожден от должности указом президента РФ.

Текст указа опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

Генерал-лейтенант полиции В.Нилов родился 23 марта 1955 г. в Ленинграде. Окончил в 1977 году Ленинградский инженерно-строительный институт по специальности "Автомобильный транспорт".

Трудовой путь начал в 1977 г. в управлении Госавтоинспекции ГУВД Леноблгорисполкома, где прошел путь от инженера до заместителя начальника управления - начальника 3 отдела управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В 2007 г. пришел в МВД России на должность помощника начальника департамента по обеспечению безопасности дорожного движения (ОБДД) по кадрам.

В 2008-2009 гг. - начальник управления правового регулирования, межведомственного взаимодействия и международного сотрудничества департамента ОБДД МВД России.

В 2009 г. - помощник министра внутренних дел РФ.

В 2009-2011 гг. - заместитель начальника департамента ОБДД МВД России - начальник управления анализа и выработки стратегических решений в области обеспечения безопасности дорожного движения.

В 2011 г. был назначен начальником главного управления ОБДД МВД России.

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Тэги: РОССИЯ, ГАИ, НАЧАЛЬНИК, ОТСТАВКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]