Путин освободил Нилова от должности главы Госавтоинспекции

Глава Госавтоинспекции Виктор Нилов освобожден от должности указом президента РФ.
Текст указа опубликован в среду на официальном портале правовой информации.
Генерал-лейтенант полиции В.Нилов родился 23 марта 1955 г. в Ленинграде. Окончил в 1977 году Ленинградский инженерно-строительный институт по специальности "Автомобильный транспорт".
Трудовой путь начал в 1977 г. в управлении Госавтоинспекции ГУВД Леноблгорисполкома, где прошел путь от инженера до заместителя начальника управления - начальника 3 отдела управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
В 2007 г. пришел в МВД России на должность помощника начальника департамента по обеспечению безопасности дорожного движения (ОБДД) по кадрам.
В 2008-2009 гг. - начальник управления правового регулирования, межведомственного взаимодействия и международного сотрудничества департамента ОБДД МВД России.
В 2009 г. - помощник министра внутренних дел РФ.
В 2009-2011 гг. - заместитель начальника департамента ОБДД МВД России - начальник управления анализа и выработки стратегических решений в области обеспечения безопасности дорожного движения.
В 2011 г. был назначен начальником главного управления ОБДД МВД России.
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