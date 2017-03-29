Глава МИД Великобритании уверен, что Brexit будет выгоден для всех

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон считает, что результат переговоров о выходе страны из ЕС будет выгоден для всех сторон.

"У нас будут успешные переговоры, и в интересах обеих сторон иметь взаимовыгодный результат", - приводит британская телерадиокорпорация Би-би-си слова Б.Джонсона.

"Мы хотим содействовать сильному ЕС, поддерживаемому сильной Великобританией, благодаря новым отношениям, а также темному и специальному сотрудничеству между ЕС и Великобританией. У меня нет абсолютно никаких сомнений в том, что мы сможем это сделать", - добавил он.

Ранее в среду представитель Великобритании в ЕС Тим Барроу передал послание о запуске Brexit председателю Европейского совета Дональду Туску, чем официально инициировал процедуры выхода Великобритании из Евросоюза.

Как ожидается, официальная позиция ЕС по переговорам с Великобританией будет сформирована чуть позже этой весной. Сначала оставшиеся 27 стран согласуют свою позицию по основным пунктам для переговоров и переговорный мандат Еврокомиссии. Также 29 апреля в Брюсселе пройдет специальный саммит ЕС для обсуждения принципов Brexit.

По словам главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера, Великобритания сможет окончательно покинуть ЕС только после уплаты счета в размере около 50 млрд фунтов стерлингов. В эту сумму войдет стоимость всех проектов, которые ранее Лондон согласился финансировать.

В ходе референдума в июне 2016 года большинство жителей Британии (51,9%) высказались за выход страны из состава ЕС. В начале ноября Высокий суд Лондона постановил, что правительство не может объявить о введении в действие статьи 50 Лиссабонского договора (формально запускающей процедуру Brexit) без одобрения парламента.