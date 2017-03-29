Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.722 EUR   1.8623 RUR   0.0302 GBR   2.1371 TRY   0.4708

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.37 Brent   51.33

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 17° Завтра 14° 31 Мар 12° 1 Апр

Дальнее зарубежье 29.03.2017 17:35

Глава МИД Великобритании уверен, что Brexit будет выгоден для всех

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон считает, что результат переговоров о выходе страны из ЕС будет выгоден для всех сторон.

"У нас будут успешные переговоры, и в интересах обеих сторон иметь взаимовыгодный результат", - приводит британская телерадиокорпорация Би-би-си слова Б.Джонсона.

"Мы хотим содействовать сильному ЕС, поддерживаемому сильной Великобританией, благодаря новым отношениям, а также темному и специальному сотрудничеству между ЕС и Великобританией. У меня нет абсолютно никаких сомнений в том, что мы сможем это сделать", - добавил он.

Ранее в среду представитель Великобритании в ЕС Тим Барроу передал послание о запуске Brexit председателю Европейского совета Дональду Туску, чем официально инициировал процедуры выхода Великобритании из Евросоюза.

Как ожидается, официальная позиция ЕС по переговорам с Великобританией будет сформирована чуть позже этой весной. Сначала оставшиеся 27 стран согласуют свою позицию по основным пунктам для переговоров и переговорный мандат Еврокомиссии. Также 29 апреля в Брюсселе пройдет специальный саммит ЕС для обсуждения принципов Brexit.

По словам главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера, Великобритания сможет окончательно покинуть ЕС только после уплаты счета в размере около 50 млрд фунтов стерлингов. В эту сумму войдет стоимость всех проектов, которые ранее Лондон согласился финансировать.

В ходе референдума в июне 2016 года большинство жителей Британии (51,9%) высказались за выход страны из состава ЕС. В начале ноября Высокий суд Лондона постановил, что правительство не может объявить о введении в действие статьи 50 Лиссабонского договора (формально запускающей процедуру Brexit) без одобрения парламента.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БРИТАНИЯ, МИД, BREXIT, МНЕНИЕ


Похожие новости


Визит главы МИД Британии в Москву отложен Глава МИД Британии прибыл с неожиданным визитом в Сомали Глава британского МИД призывает граждан голосовать, несмотря на сильный дождь Израиль не заинтересован в заключении соглашения по иранскому атому, считает глава британского МИД ЕС должен занять единую позицию в отношении России - глава британского МИД Переговоры «шестерки» с Ираном проходят в позитивной атмосфере - глава британского МИД

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]