Глава Минобороны Таджикистана опасается укрепления позиций террористических группировок в Афганистане

Ситуация в Афганистане и непосредственно в приграничной зоне вызывает тревогу и опасения, заявил министр обороны Таджикистана Шерали Мирзо.

Выступая в среду на полигоне "Фахрабад" перед участниками российско-таджикских антитеррористических учений, он отметил, что "международные террористические и экстремистские группы, в том числе и так называемое "Исламское государство" (запрещена в РФ) укрепляют свои позиции на территории соседнего государства, завлекая в свои сети молодое поколение".

"Мы видим, как супердержавы в различных частях света долгое время ведут борьбу с террористическими и экстремистскими группами. Несмотря на то, что эти государства располагают самым современным оружием и снаряжением, они до сих пор не добились желаемого результата в борьбе с террористическими группами. Отсюда, наряду с современной боевой техникой и специальными средствами, для достижений целей в борьбе с террористическими группами основную роль играет уровень подготовки личного состава", - сказал Ш.Мирзо.

По словам министра, военно-политическая ситуация и негативные явления в различных уголках мира, а также террористическая активность, свидетельствуют о том, что все государства, не зависимо от уровня развития могут в кратчайшие сроки попасть под влияние террористических организаций.