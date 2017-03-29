Россия поставила Кении многоцелевой вертолет

Вертолет Ми-17В-5 поставлен в Кению для национальной полиции, сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе холдинга "Вертолеты России".
Многоцелевой Ми-17В-5 для Кении произведен на мощностях "Казанского вертолетного завода". Торжественная передача вертолета прошла в Найроби в присутствии руководства МВД Кении, сказали в холдинге.
Ми-17В-5 - средний вертолёт, модернизированная версия Ми-8.
"Помимо поставки вертолета в соответствие с условиями контракта "Вертолеты России" провели обучение специалистов заказчика", - сообщили в холдинге.
"Мы успешно завершили выполнение контракта на поставку первого вертолета в Кению", - заявил заместитель генерального директора "Вертолетов России" по маркетингу и развитию бизнеса Александр Щербинин.
По его словам, общий парк российских вертолетов в африканских странах превышает 700 единиц, он нуждается в постепенном обновлении.
"Российские вертолеты хорошо зарекомендовали себя при выполнении самого широко круга задач на африканском континенте. Мы рассчитываем на дальнейшее плодотворное сотрудничество", - сказал А.Щербинин.
В пресс-службе заявили, что страны Африки - в числе крупнейших операторов вертолетной техники российского производства.
"Предлагаемые африканским клиентам вертолеты семейства Ми-8/17 предназначены в первую очередь для использования в сфере гражданской авиации - для перевозки грузов и пассажиров, а также VIP-персон", - сказали в холдинге.
Холдинг "Вертолеты России" образован в 2007 году, в него входят несколько вертолетных заводов, конструкторских бюро, предприятия по производству и обслуживанию комплектующих изделий. Основные покупатели продукции холдинга - Минобороны, МВД, МЧС, российские и иностранные заказчики.
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