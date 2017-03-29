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Регион 29.03.2017 18:11

Россия поставила Кении многоцелевой вертолет

Вертолет Ми-17В-5 поставлен в Кению для национальной полиции, сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе холдинга "Вертолеты России".

Многоцелевой Ми-17В-5 для Кении произведен на мощностях "Казанского вертолетного завода". Торжественная передача вертолета прошла в Найроби в присутствии руководства МВД Кении, сказали в холдинге.

Ми-17В-5 - средний вертолёт, модернизированная версия Ми-8.

"Помимо поставки вертолета в соответствие с условиями контракта "Вертолеты России" провели обучение специалистов заказчика", - сообщили в холдинге.

"Мы успешно завершили выполнение контракта на поставку первого вертолета в Кению", - заявил заместитель генерального директора "Вертолетов России" по маркетингу и развитию бизнеса Александр Щербинин.

По его словам, общий парк российских вертолетов в африканских странах превышает 700 единиц, он нуждается в постепенном обновлении.

"Российские вертолеты хорошо зарекомендовали себя при выполнении самого широко круга задач на африканском континенте. Мы рассчитываем на дальнейшее плодотворное сотрудничество", - сказал А.Щербинин.

В пресс-службе заявили, что страны Африки - в числе крупнейших операторов вертолетной техники российского производства.

"Предлагаемые африканским клиентам вертолеты семейства Ми-8/17 предназначены в первую очередь для использования в сфере гражданской авиации - для перевозки грузов и пассажиров, а также VIP-персон", - сказали в холдинге.

Холдинг "Вертолеты России" образован в 2007 году, в него входят несколько вертолетных заводов, конструкторских бюро, предприятия по производству и обслуживанию комплектующих изделий. Основные покупатели продукции холдинга - Минобороны, МВД, МЧС, российские и иностранные заказчики.

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Тэги: РОССИЯ, КЕНИЯ, ВЕРТОЛЕТ, ПОСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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