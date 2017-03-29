Цены на нефть продолжают подъем в среду, Brent подорожала до $51,64 за баррель

Впервые за месяц нефть дорожает вторую сессию подряд, в среду рынок продолжает отыгрывать новости о сокращении добычи и объявлении форс-мажора в Ливии. Кроме того, участники рынка отмечают положительные сигналы о возможности продления соглашения ОПЕК и не-ОПЕК об ограничении производства нефти.
Вместе с тем подъем сдерживают отраслевые данные об увеличении товарных запасов нефти в США.
Цена майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:03 повысилась на 31 цент (0,6%) - до $51,64 за баррель. Более активно торгуемый июньский контракт поднялся на 0,6%, до $51,73 за баррель.
Майский контракт на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожал на 16 центов (0,33%) - до $48,53 за баррель.
Добыча нефти в Ливии, по данным источников агентство Bloomberg, сократилась почти на 30% - примерно до 500 тыс. баррелей в сутки (б/с) после приостановки работы трубопровода, перекачивающего топливо с крупнейшего месторождения страны - аш-Шарара.
"Мировой рынок нефти перешел к дефициту из-за ограничений производства ОПЕК и Россией. Для инвесторов с более высоким аппетитом к риску мы рекомендуем рассматривать текущие цены на нефть как возможность покупки для занятия длинных позиций", - отметил аналитик UBS Джованни Стауново.
Глава нефтегазовой компании Woodside Питер Коулман ожидает, что нефть Brent в ближайшие 18 месяцев будет торговаться в диапазоне от $45 до $60 за баррель.
По оценкам аналитиков Societe Generale, хотя ОПЕК во II полугодии, вероятно, сохранит целевой уровень добычи, фактический объем производства может существенно вырасти - примерно на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с). "ОПЕК крайне важно показать рынкам, что она продолжает активно управлять предложением", - написал в обзоре аналитик Societe Generale Майк Уиттнер.
Он ожидает, что мировой спрос на нефть во II полугодии вырастет на 1,5 млн б/с по сравнению с первой половиной 2017 года.
По данным Американского института нефти (API), товарные запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 24 марта, выросли на 1,91 млн баррелей. Вместе с тем подъем замедлился с 4,53 млн баррелей неделей ранее. Аналитики в среднем ожидали повышения на 1 млн баррелей.
При этом запасы бензина, по оценкам API, снизилась на 1,1 млн баррелей, дистиллятов - на 2,04 млн баррелей. Эти показатели были близки к консенсус-прогнозам.
Официальные данные министерства энергетики США будут обнародованы в 18:30 в среду. Консенсус-прогноз предполагает рост резервов нефти на 2 млн баррелей.
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