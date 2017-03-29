В Эстонии информационные системы полиции и пограничников из-за сбоя не работали два часа

В Эстонии из-за сбоя в работе информационных систем в среду во второй половине дня была нарушена работа Департамента полиции и пограничной охраны республики, сообщили в пресс-службе ведомства.

На два часа была нарушена работа в залах выдачи документов, работа пограничного контроля на пунктах пропуска, не оказывались прочие услуги.

Вместе с тем, в ведомстве отметили, что "номер вызова экстренной помощи 112 работал, и на вызовы реагировали".

"Сейчас работа большинства служб восстановлена и выяснением причин нарушений занимается Центр информационной технологии и развития министерства", - говорится в сообщении.