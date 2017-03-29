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Дальнее зарубежье 29.03.2017 16:20

В Эстонии информационные системы полиции и пограничников из-за сбоя не работали два часа

В Эстонии из-за сбоя в работе информационных систем в среду во второй половине дня была нарушена работа Департамента полиции и пограничной охраны республики, сообщили в пресс-службе ведомства.

На два часа была нарушена работа в залах выдачи документов, работа пограничного контроля на пунктах пропуска, не оказывались прочие услуги.

Вместе с тем, в ведомстве отметили, что "номер вызова экстренной помощи 112 работал, и на вызовы реагировали".

"Сейчас работа большинства служб восстановлена и выяснением причин нарушений занимается Центр информационной технологии и развития министерства", - говорится в сообщении.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, ПОЛИЦИЯ, ИНФОСИСТЕМЫ, СБОЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]