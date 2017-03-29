Премьер Великобритании заявила о невозможности отступления после Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что возврат от процедуры Brexit невозможен.

"Это исторический момент, и пути назад нет", - сказала Т.Мэй.

"Великобритания покидает Европейский союз, мы будем принимать наши собственные решения и законы. Мы будем брать под свой контроль то, что играет наиболее важную роль для нас", - добавила премьер Великобритании.

Она пообещала воспользоваться этой возможностью для укрепления Великобритании.

"Мы сделаем Великобританию такой, чтобы наши дети и внуки могли гордиться тем, что называют ее своей родиной", - отметила Т.Мэй.

Ранее в среду представитель Великобритании в ЕС Тим Барроу передал послание о запуске Brexit председателю Европейского совета Дональду Туску, чем официально инициировал процедуры выхода Великобритании из Евросоюза.

Как ожидается, официальная позиция ЕС по переговорам с Великобританией будет сформирована чуть позже этой весной. Сначала оставшиеся 27 стран согласуют позицию по основным пунктам для переговоров и переговорный мандат Еврокомиссии. Также 29 апреля в Брюсселе пройдет специальный саммит ЕС для обсуждения принципов Brexit.

По словам главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера, Великобритания сможет окончательно покинуть ЕС только после уплаты счета в размере около 50 млрд фунтов стерлингов. В эту сумму войдет стоимость всех проектов, которые ранее Лондон согласился финансировать.

В ходе референдума в июне 2016 года большинство жителей Британии (51,9%) высказались за выход страны из состава ЕС. В начале ноября Высокий суд Лондона постановил, что правительство не может объявить о введении в действие статьи 50 Лиссабонского договора (формально запускающей процедуру Brexit) без одобрения парламента.