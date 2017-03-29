Westinghouse объявила о банкротстве, Toshiba ожидает рекордный убыток в 1 трлн иен

Американская компания Westinghouse Electric Co., работающая в сфере ядерной энергетики, в среду подала в суд заявление о банкротстве.

Это ставит вопросы относительно судьбы четырех наполовину законченных реакторов в США, которые должны были стать первыми построенными в стране за последние 40 лет, отмечает The Wall Street Journal.

Проблемы Westinghouse, которая является "дочкой" японской Toshiba Corp., возникли на фоне крупных перерасходов на двух американских АЭС - в Джорджии и Южной Каролине. Объем задолженности американской компании на конец 2016 года составлял $9,8 млрд, по данным Toshiba.

Westinghouse заявила, что в скором времени останется без денежных средств и остановит строительные работы без финансовой помощи Toshiba или пересмотра условий контрактов, от чего партнеры по проектам - Scana и Southern Co. - отказываются.

Ранее сообщалось, что совет директоров японской компании в среду одобрил банкротство Westinghouse.

Toshiba заявила, что гарантирует обязательства Westinghouse на сумму 650 млрд иен (почти $6 млрд). В связи с этим японская компания ожидает увеличения убытка в текущем финансовом году, который завершится 31 марта 2017 года, вдвое - до рекордных 1 трлн иен ($9 млрд).

При этом отрицательный акционерный капитал Toshiba по итогам фингода составит около 620 млрд иен.

Toshiba вступила в борьбу за Westinghouse, работающую в сфере ядерной энергетики, в 2006 году с другой японской компанией Mitsubishi Heavy Industries и одержала победу. Однако в процессе торговли цена сделки возросла с $2 млрд до $5,4 млрд, что шокировало других потенциальных покупателей.

Японская компания, которая переживает наихудший финансовый кризис в своей истории из-за проблем с Westinghouse, страдающей от масштабных перерасходов на двух американских АЭС, заявляла о желании продать контрольную долю в американском подразделении, а также снизить свою долю с нынешних 60% в консорциуме NuGen, который планирует строительство новой АЭС в Великобритании.

В середине февраля этого года Toshiba объявила о потере 712,5 млрд иен ($6,2 млрд) из-за перерасхода средств в рамках текущих атомных проектов в США.

Японская компания дважды переносила публикацию отчетности за третий финансовый квартал, завершившийся в декабре 2016 года, из-за неопределенности вокруг Westinghouse. Теперь Toshiba рассчитывает обнародовать квартальную отчетность 11 апреля.

Госкомпания Korea Electric Power Corp. (Kepco) рассматривалась отраслевыми экспертами как единственный кандидат на покупку проблемной американской "дочки" Toshiba, который устроил бы власти США. Однако на прошлой неделе Kepco исключила возможность сделки, хотя и подтвердила заинтересованность в присоединении к консорциуму NuGen.

Toshiba, история которой прослеживается с 1875 года, работает в различных сферах, включая электротехнику, электронику и энергетику. В корпорации работают свыше 167 тыс. человек по всему миру.