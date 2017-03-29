ЕС будет стремиться минимизировать последствия Brexit для стран-членов союза и их граждан - Туск

Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил в среду, что главная цель Евросоюза - сделать так чтобы ущерб от выхода Великобритании для граждан, бизнесменов и стран-членов ЕС был минимальным.

"Наша цель заключается в том, чтобы минимизировать последствия Brexit для граждан ЕС, представителей бизнеса и стран-членов ЕС", - сказал он журналистам в Брюсселе.

"Мы будем делать все, что в наших силах, чтобы достичь эту цель", - добавил Д.Туск.

Ранее в среду представитель Великобритании в ЕС Тим Барроу передал послание о запуске Brexit председателю Европейского совета Дональду Туску, чем официально инициировал процедуры выхода Великобритании из Евросоюза.

Как ожидается, официальная позиция ЕС по переговорам с Великобританией будет сформирована чуть позже этой весной. Сначала оставшиеся 27 стран согласуют позицию по основным пунктам для переговоров и переговорный мандат Еврокомиссии. Также 29 апреля в Брюсселе пройдет специальный саммит ЕС для обсуждения принципов Brexit.

По словам главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера, Великобритания сможет окончательно покинуть ЕС только после уплаты счета в размере около 50 млрд фунтов стерлингов. В эту сумму войдет стоимость всех проектов, которые ранее Лондон согласился финансировать.

В ходе референдума в июне 2016 года большинство жителей Британии (51,9%) высказались за выход страны из состава ЕС. В начале ноября Высокий суд Лондона постановил, что правительство не может объявить о введении в действие статьи 50 Лиссабонского договора (формально запускающей процедуру Brexit) без одобрения парламента.