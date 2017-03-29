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Карабахский конфликт 29.03.2017 16:50

Уникальный исторический труд издан по итогам исследований Центра истории Кавказа

Центр истории Кавказа при Институте «AZER-GLOBE» исследовал и подготовил к печати уникальные труды XVIII века, написанные русским тайным агентом и представителем в Грузии, полковником Степаном Даниловичем Бурнашевым (1743-1824), отмечается в сообщении Центра.

Репринтное издание трех трудов С.Бурнашева под названием «Кавказ 18-века глазами русского тайного агента» сделал Издательский Дом «Teas Press». Книга издана в Турции и уже поступила в продажу в Азербайджане. Вступительное слово к репринтному изданию написали завсектором Администрации Президента, политолог Фуад Ахундов и директор Центра истории Кавказа, историк Ризван Гусейнов.

Центр истории Кавказа смог обнаружить считавшийся утерянным уникальный труд С.Бурнашева посвященный Азербайджану. Кавказ во все исторические периоды являлся точкой притяжения для различных империй и государств, поскольку играл важную стратегическую и геополитическую роль на карте Евразии. В XVIII веке в связи с продвижением Российской империи на Кавказе появились ряд трудов, описывающих этот регион. Весьма интересны в этом плане труды С.Бурнашева, являвшегося представителем России при дворе грузинского царя Ираклия II, а также тайным агентом, в обязанности которого входило составление рапортов о Грузии и Азербайджане: их политической значимости, правителях и их влиятельности. Полковник С.Бурнашев смог наладить широкую агентурную сеть, благодаря которой собрал важные материалы о Кавказе.

Отметим, что благодаря трудам и рапортам С.Бурнашева фиксируется, что никакой Армении на Кавказе тогда не существовало, а небольшое и не компактное армянское население имело пеструю этническую палитру. Русский тайный агент описывает Азербайджан и Грузию, особо отмечая политическую роль, влиятельность некоторых азербайджанских ханств и их независимость.

В этом репринтном издании собраны три труда С.Бурнашева по Кавказу: «Описание областей Адербижанских в Персии и их политического состояния» (1793 г.), «Картина Грузии или описание политического состояния царств Карталинского и Кахетинского» (1793 г.) и «Описание горских народов» (1794 г.).

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, КАВКАЗ, ИССЛЕДОВАНИЕ


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